Capturan en Kennedy a sujeto que habría amenazado y cortado a su pareja con el pico de una botella

En la mañana de este viernes 23 de enero la Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado de prensa en el que evidenció un grave caso de violencia de género ocurrido en el suroccidente de Bogotá. De acuerdo con el boletín de prensa, un sujeto de 34 años fue capturado en la localidad de Kennedy por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Sobre el sujeto pesaba una orden judicial de captura debido a hechos que se presentaron el pasado 7 de diciembre, Día de las Velitas, cuando el hombre habría atacado a su expareja.

La Policía indicó que el sujeto usó el pico de una botella de vidrio para agredir a su pareja.

“De acuerdo con el dictamen médico, la víctima presentó cuatro lesiones en el pecho, dos en el brazo izquierdo y una en el brazo derecho, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Kennedy”, indicó la Policía en su comunicado.

La víctima también habría sido amenazada

Pero la víctima no solo sufrió una grave agresión, sino que también habría sido amenazada en múltiples ocasiones. Según su testimonio, que fue compartido por la Policía, el sujeto le expresaba con frecuencia que tenía la intención de agredirla.

“Durante el procedimiento de captura, se estableció además que al detenido le había sido revocada una medida de prisión domiciliaria que cumplía por el delito de homicidio, motivo por el cual figuraba en su contra una orden de captura y se encontraba en condición de prófugo de la justicia. Asimismo, registra antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de fuga de presos y hurto”, puntualizó la Policía.

Adicionalmente, dio a conocer que el sujeto fue judicializado y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.