Camión con fruta se volcó en plena Autopista Norte y generó caos vial

Por medio de su cuenta oficial en la red social X, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que un camión que se encontraba cargado con fruta se volcó en la localidad de Usaquén, en la Autopista Norte con calle 245.

El accidente de tránsito, ocurrido en el sentido sur-norte de la vía, generó caos en el tráfico del corredor vial. Para atender la situación al lugar tuvieron que acudir uniformados de la Policía de Tránsito de Bogotá y se asignó una grúa para reubicar el vehículo.

Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad informó que se estaba habilitando el paso controlado por un carril.

“Se tiene afectación de dos carriles de la Autonorte, por volcamiento de camión a la altura de la calle 245. Grupo Guía en el punto, realiza maniobras de gestión de tráfico”, apuntó la Secretaría de Movilidad en un reporte publicado a las 10:46 de la mañana de este viernes. Como alternativa, las autoridades indicaron que los conductores podían desviarse por la carrera Séptima.

De acuerdo con el reporte más actualizado, publicado a las 11:10 de la mañana, ya se estaba avanzando en la recolección de la fruta que se había caído sobre el importante corredor vial del norte de Bogotá. Además, llegó una grúa de la concesión para retirar el camión que resultó volcado.

“Se realiza desvío del tráfico a la altura de la calle 183 al oriente, debido al represamiento que se registra sobre la Autonorte”, indicó la Secretaría de Movilidad en su cuenta de X.

Así mismo, un agente de tránsito dio a conocer que varias personas acudieron al lugar para ayudar a recoger la fruta que se cayó sobre la vía.