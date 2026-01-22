Rescatan a seis menores de edad que se encontraban en presunto estado de abandono, el llanto alertó a los vecinos

En las últimas horas, se conoció en caso de seis menores de edad que fueron rescatados. El llanto de los menores y las alertas realizadas por la comunidad permitió que uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá logró actuar rápidamente para rescatarlos, ya que se encontraban en presunto estado de abandono. Los hechos se registraron en dos localidades de la capital del país.

El primer caso fue reportado en Ciudad Bolívar, donde uniformados durante labores de patrullaje en el barrio Manuela Beltrán fueron alertados por la comunidad sobre el llanto de dos menores. Cuando llegaron al lugar ingresaron y encontraron a los pequeños solos y en precarias condiciones de aseo.

Seis menores de edad habrían sido dejados en abandono y fueron rescatados en Bogotá

Los menores le informaron a las autoridades que que su padre los dejaba encerrados con candado de manera reiterada. Ante las condiciones en las que fueron encontrados, a los niños los trasladaron ante la autoridad administrativa correspondiente para garantizar el restablecimiento de sus derechos.

El segundo rescate se realizó en el barrio Tintalito, en la localidad de Kennedy. Allí, el Grupo de Infancia y Adolescencia atendió el llamado del propietario de una vivienda, quien manifestó que cuatro menores, con edades entre los 5 y 11 años, se encontraban en presunto estado de abandono.

Los uniformados del Grupo de Infancia que llegó hasta el sitio evidenció la situación y ejecutó el traslado de los menores al Centro Especializado Revivir.

De acuerdo con los datos que maneja la Policía, durante el año 2025 se logró el rescate de 215 menores que se encontraban en estado de abandono. “Una cifra que genera alerta, por lo que se invita a las familias y a los adultos responsables a velar por el bienestar y la protección de las niñas, niños y adolescentes”, indicó la Secretaría de Seguridad de Bogotá.