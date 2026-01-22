De no creer: tractocamión no logró pasar el puente vehicular de la NQS con Av. Calle 19 y quedó atrapado

En la noche de este miércoles 21 de enero, se produjo un hecho de movilidad pocas veces visto, un tractocamión que transitaba por la avenida NQS con avenida calle 19 sentido sur - norte en la ciudad de Bogotá, quedó atrapado en un puente vehicular.

La Secretaría de Movilidad dio a conocer el video donde se ve al camión en medio de la vía, colisionando con el puente. Todo parece indicar que el contenedor del vehículo, superaba la dimensión de la estructura.

Las autoridades señalaron que la movilidad en la zona se vio fuertemente afectada, ya que el tractocamión ocupó gran parte de la vía e impidió el libre paso de carros y motos.

Sin embargo, sobre las 7:30 p.m. el tractocamión fue retirado de la vía y se recuperó la movilidad.

Siniestro vial terminó con la vida de un ciclista

Por otro lado, las autoridades reportaron que en la Avenida Centenario con carrera 90, en sentido Occidente - Oriente, un lamentable accidente de tránsito ocurrió entre un camión y un ciclista, que terminó con la vida de este último.

Al lugar llegaron unidades de criminalística para realizar el levantamiento del cuerpo e investigar las causas del siniestro.

De acuerdo con los informes preliminares de la Secretaría de Movilidad y el Observatorio de Salud (SaluData), el 2025 cerró con una tendencia mixta: una reducción en la letalidad total frente a 2024, pero con cifras aún críticas para ciertos actores viales.

De acuerdo a cifras, alrededor de 540 - 550 personas murieron en siniestro viales, siendo los motociclistas las mayores víctimas ocupando el 46% de los casos.