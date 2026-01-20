Autoridades buscan a Zenaida Vargas, la mujer que entregó las frambuesas envenenadas con talio

Las autoridades continúan tratando de esclarecer el crimen de las niñas que fueron envenenadas con frambuesas que llevaban talio en su interior. Además de la captura de Zulma Guzmán como la principal autora del hecho, se ha revelado por medio del testimonio del domiciliario, que otra mujer está implicada.

Caracol Radio tuvo acceso a 12 páginas de la Fiscalía donde el hombre del domicilio contó detalles poco conocidos desde cuando recibió el paquete hasta cuando lo entregó.

Según el individuo, recibió la notificación de un domicilio a nombre de un hombre identificado como Yeison. El domiciliario llegó a un edificio de color blanco con puertas de vidrio y consultó con la celadora el pedido.

En ese momento quien bajó a la puerta principal una mujer de edad con “cabello blanco completamente”, gafas y vestimenta formal. Según lo revelado por Caracol Radio, esta mujer se presentó como Zenaida Vargas Pava y fue quien entregó el paquete donde estaban las frambuesas envenenadas y confirmó la dirección hacia donde iba el encargo.

“Ella me entregó el paquete, me dijo que si tenía la dirección, yo se la dije, la que estaba en la aplicación; ella me dijo que sí era esa, me pagó en efectivo, me dio 10 mil y me dijo: ‘Deje así, y ya’”, dice el testimonio del domiciliario, recogido por el medio anteriormente mencionado.

De acuerdo con Caracol Radio, medio del cual se utilizó la foto de portada, Zenaida Vargas es una señora de 63 años de edad y vive en Bogotá.

En el relato del domiciliario, aseguró que cuando fue a entregar el paquete, una niña rubia fue quien recibió el encargo, pero lo rechazó inmediatamente argumentando que ella no había pedido nada.

“Yo le dije que no sabía porque a mí ya me habían pagado ese pedido por adelantado, me habían pagado 10 mil pesos por el servicio. Entonces la niña me dijo que ella no lo podía recibir porque no le habían informado nada”, dijo el domiciliario a la Fiscalía.

De esta manera, el hombre se retiró del lugar con las frambuesas y canceló el servicio, sin embargo, según él, recibió una llamada de Zenaida Vargas quien le insistió que volviera a entregar el paquete, ofreciéndole más dinero.

En ese sentido y tras convencerlo, el domiciliario volvió al lugar donde las niñas y le dijo al vigilante que se trataba de un regalo para Martín, refiriéndose a Martín de Bedout, uno de los niños envenenados que logró sobrevivir.

Tras lograr entregar la caja donde iban las frambuesas, el hombre le escribió a Zenaida Vargas, confirmándole el recibido. En ese momento la señora le aseguró que le pagaría el dinero extra en un momento porque “iba en TransMilenio”.