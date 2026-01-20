Alerta por nueva estafa vía SMS: Ciberdelincuentes prometen falsos pagos en efectivo en Bogotá

Ciberdelincuentes están enviando mensajes de texto prometiendo pagos en efectivo para estafar a la ciudadanía

La Secretaría de Seguridad hace un llamado a la ciudadanía para que esté alerta y no caiga en la red frente a mensajes de texto que están llegando a los teléfonos celulares en los que los ciberdelincuentes están engañando a las personas prometiendo falsos pagos en efectivo a través de casas de envíos de giros.

En el cuerpo del mensaje, los inescrupulosos están anexando enlaces falsos sospechosos con el objetivo de estafar a la gente y robarle información personal o bancaria.

Ante la recepción de este tipo de mensajes, se recomienda:

- No hacer clic en los enlaces

- No compartir datos personales o financieros

- No reenviar el mensaje

- Bloquear el número remitente

Estos enlaces, en algunos casos, lo van a dirigir a sitios falsos diseñados para engañar a los usuarios y obtener información sensible. Por ello, al recibir mensajes sospechosos, no se deben abrir enlaces, descargar archivos ni entregar datos personales.

“El llamado es a que la ciudadanía tome precauciones y atienda estas recomendaciones. No se deben compartir datos personales o financieros ni abrir enlaces enviados al correo electrónico o por mensajes de texto. Los bancos nunca solicitarán este tipo de información a través de estas comunicaciones”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Esta modalidad delictiva se conoce como phishing, y es utilizada para cometer fraudes, suplantación de identidad o acceder de manera ilegal a cuentas personales.