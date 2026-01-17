Ojo con los cortes de agua en Bogotá y Soacha del 19 al 22 de enero de 2026: vea barrios y horarios

En Bogotá habrá cortes de agua en decenas de barrios esta semana

En las últimas horas, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que entre el lunes 19 y el jueves 22 de enero de 2026 realizará obras de reparación y mantenimiento en redes de distribución, lo que implicará suspensiones temporales del servicio de agua en varios sectores de Bogotá y en el municipio de Soacha.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio”, indicó la Eaab a través de un comunicado.

Zonas con cortes de agua esta semana

Lunes 19 de enero de 2026

Kennedy

Barrios: Alquería la FraguaZona: De la Calle 34 Sur a la Calle 45A Sur, entre la Carrera 68 Sur a la Carrera 54 Sur.

Inicio: 10:00 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Empates redes acueducto

Puente Aranda

Barrios: Alquería La Fragua Norte, Alquería La Fragua y Alquería La Fragua II.

Zona: De la Transversal 68J a la Autopista Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Boyacá.

Inicio: 10:00 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Mantenimiento correctivo

Martes 20 de enero de 2026

Usaquén

Barrios: Santa Bárbara Occidental.

Zona: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127.

Inicio: 10:00 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Instalación de válvula

Soacha

Barrios: León XIII, Reina Sofia, Rincón de Santa Fe, Pablo Vi, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa.

Zona: De la Carrera 4 a la Carrera 24, entre la Calle 38 a la Calle 60.

Inicio: 10:00 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Cierre a terceros.

Barrios Unidos

Barrios: San Fernando.

Zona: De la Calle 68 a la Calle 72, entre la Carrera 68 a la Carrera 70.

Inicio: 9:00 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Cambio de Hidrante.

San Cristóbal

Barrios: T. Quindío: Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraiso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadore S, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares.T. Juan Rey: Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Dona Liliana, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa

Zonas:

De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este

De la Calle 46C Sur a la Calle 89A Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 15 Este

Inicio: 10:00 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Mantenimiento correctivo

Miércoles 21 de enero de 2026

Antonio Nariño

Barrios: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas.

Zona: De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14.

Inicio: 7:00 a.m.

Duración: 27 horas.

Motivo: Empates redes acueducto.

San Cristóbal

Barrios: Vitelma, Buenos Aires.

Zona: De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur.

Inicio: 10:00 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Empates redes acueducto.

Soacha

Barrios: Soacha Centro, Portoalegre.

Zona: De la Carrera 7 a la Carrera 17, entre la Calle 15 a la Calle 22.

Inicio: 10:00 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Cierre a terceros.

Jueves 22 de enero de 2026

Suba

Barrios: Prado Veraniego Norte, Prado Veraniego, San José del PradoZona: De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 145.

Inicio: 8:00 a.m.

Duración: 24 horasMotivo: Instalación de válvula

Kennedy

Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad

Zona: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur entre Carrera 68 a la Carrera 72Inicio: 8:00 a.m.

Duración: 24 horas

Motivo: Empates redes acueducto

Kennedy

Barrios: Hospital de Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A

Zonas:

De la Calle 37 Sur a la Calle 40 Sur, entre la Carrera 72N a la Transversal 73D (Primera de Mayo)

De la Calle 40 Sur a la Calle 41 Bis Sur, entre la Transversal 74F (Primera de Mayo) a la Transversal 72I

De la Calle 41 Bis Sur a la Calle 42B Bis C Sur, entre la Carrera 74 a la Carrera 72J Bis

Inicio: 10:00 a.m.

Duración: 24 horasMotivo: Cierre a terceros

Teusaquillo

Barrios: La Soledad, Las Americas, Centro Administrativo Distrital, El Carmelo, Santa Teresita.

Zona: De la Calle 45 a la Calle 34, entre la Carrera 18A a la Avenida Carrera 30Inicio: 10:00 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Mantenimiento correctivo.