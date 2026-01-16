Motero casi termina debajo de un camión en fuerte accidente en la avenida Ciudad de Cali

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la tarde de este viernes 16 de enero en el suroccidente de Bogotá. Un motociclista chocó contra un camión y por poco termina debajo de él en la avenida Ciudad de Cali, a la altura de la calle 6D.

De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría de Movilidad, los hechos se registraron en el sentido que conduce de sur a norte de la avenida sobre la 1:20 de la tarde de este viernes.

Ante la gravedad de los hechos, al lugar tuvieron que acudir una unidad de la Policía de Tránsito de Bogotá y una ambulancia con el fin de atender al conductor de la motocicleta que se cayó y resultó lesionado en medio del siniestro vial.

Al lugar del accidente también llegó el Grupo Guía de Movilidad, que se encarga de reforzar la gestión del tránsito cuando se registran estos incidentes, más aún cuando se registran en zonas de alto tráfico o en corredores viales principales de la ciudad.

Conductores, ojo con las lluvias

En las últimas horas se han registrado lluvias en algunas zonas de Bogotá, con lo cual las autoridades de tránsito les han pedido a los ciudadanos tener precaución a la hora de transitar por las calles de la ciudad.

Estas son algunas de las recomendaciones que ha compartido la Secretaría de Movilidad para los conductores durante estos días de lluvias: