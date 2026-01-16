A la cárcel sujeto que habría robado, abusado y atacado brutalmente a su expareja en Ciudad Bolívar

Las autoridades judiciales dieron a conocer en las últimas horas los avances de un presunto caso de violencia de género registrado en Bogotá. William Sarria Ruiz, quien fue recapturado en las últimas horas, fue presentado ante un juez de control de garantías por un burtal ataque contra su expareja perpetrado el pasado 4 de enero en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

“El hombre ingresó al conjunto residencial y, haciéndose pasar como vigilante, persuadió a la víctima para que abriera la puerta de la vivienda e inmediatamente le propinó un golpe en la cara que la hizo caer al suelo. Luego, la amenazó de muerte, obligó a quitarse la ropa y abusó sexualmente, mientras la mantenía amarrada de manos con un cable”, aseguró la Fiscalía General de la Nación en un boletín de prensa publicado este viernes 16 de enero.

Pero el presunto agresor no solo se habría contentado con el ataque, sino que también habría aprovechado que su expareja se encontraba indefensa y le habría robado varios objetos de valor.

Incluso, habría accedido al celular de la víctima y se habría hecho transferencias bancarias que ascienden a dos millones de pesos. De acuerdo con la investigación, al parecer ese dinero se lo habría enviado a su propia billetera virtual.

William Sarria aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía

Entre otras cosas, la Fiscalía indicó que la víctima del presunto agresor habría estado soportando un largo ciclo de violencia durante su relación, que duró aproximadamente seis meses.

“Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, acceso carnal violento, transferencia no consentida de activos y hurto calificado. El procesado aceptó los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario”, concluyó la Fiscalía en su comunicado.