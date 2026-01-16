Conductor que habría causado accidente por perseguir a presuntos ladrones podría enfrentar proceso penal

El tráfico normal de la carrera 68 a la altura de la calle 72 se vio gravemente afectado el pasado 15 de enero debido a un accidente de tránsito que dejó tres personas muertas. Poco después se conoció que el hecho, al parecer, se dio en medio de una supuesta persecución que emprendió uno de los involucrados en el accidente a raíz de un presunto robo.

(Lea también: Una persecución por un robo habría sido la causa del grave accidente en la carrera 68 este 15 de enero).

“Estos hechos se presentarían como reacción por parte del ciudadano afectado víctima del hurto, el cual embiste a la motocicleta y, a su vez, esta colisiona a un vehículo por la parte posterior generando la colisión contra una volqueta. Lamentablemente, en el lugar de los hechos, pierde la vida el ciudadano conductor del vehículo. Su acompañante es trasladada a un centro asistencial, mientras que un presunto delincuente también es trasladado al mismo. Posterior a esto, es capturada una persona en el lugar de los hechos, encontrando un arma de fuego en vía pública, ubicando de igual forma los elementos hurtados a la víctima sobre este eje vial”, explicó el coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Poco después de lo ocurrido se han conocido imágenes del hurto que se registró antes del accidente. En un video que ha circulado ampliamente en redes sociales se observa cómo dos delincuentes llegan en una moto, amenazan al conductor de una camioneta y se van con lo hurtado.

Los hechos, entre tanto, son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

¿El conductor que habría causado el accidente podría tener problemas legales?

Uno de los detalles que ha llamado la atención de la opinión pública es la presunta responsabilidad penal que tendría el conductor de la camioneta que habría protagonizado el accidente.

“Como en este caso que la víctima del hurto no tenía la intención de quitarle la vida a los adultos mayores, podría llegar a ser procesado ante las autoridades con el delito de homicidio culposo”, sostuvo Saúl León, abogado penalista, en entrevista con Citytv.

No obstante, las autoridades aún deben determinar cuál fue el grado de responsabilidad del conductor y si en efecto fue él quien causó el accidente.