Gustavo Petro pidió la renuncia a Juan Carlos Florián después de múltiples escándalos en MinIgualdad

El Ministerio de Igualdad y Equidad entra en una fase de incertidumbre total. Este miércoles, el presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia formal a Juan Carlos Florián, titular de la cartera, tras una combinación de baja eficiencia administrativa y un escándalo de índole personal que involucra al entorno más cercano del mandatario.

La decisión de Petro, confirmada en una jornada de múltiples cambios en el Ejecutivo, se produce tras la filtración de comunicaciones internas que dinamitaron la confianza política en el despacho de Florián. Esta salida se suma a las dimisiones de Angie Rodríguez (Dapre) y Jorge Lemus (DNI), consolidando un remezón ministerial en el arranque de 2026.

¿El detonante?: Insultos contra el círculo presidencial

El factor que aceleró la salida de Florián no fue técnico, sino una crisis de lealtad. Según una investigación publicada en su momento por El Colombiano, Dumar Guevara, viceministro de igualdad, en esos momentos, habría dicho insultos a través de WhatsApp contra Andrea Petro, hija del presidente, y Luz Mary Herrán.

El malestar en la Casa de Nariño escaló al confirmarse que el ministro Florián no habría tomado medidas disciplinarias ni políticas contundentes contra Guevara tras conocerse las ofensas. Para el presidente Petro, este silencio administrativo fue interpretado como un respaldo tácito, lo que hizo insostenible la permanencia del ministro en el cargo.

La “poca” gestión de MinIgualdad

Bajo la lupa técnica, los resultados de Juan Carlos Florián son críticos. Según datos recopilados, el Ministerio de Igualdad registró una ejecución presupuestal muy baja durante el último ejercicio. Una cifra que, al parecer, convierte a la entidad en la menos eficiente de todo el aparato estatal, lo que ha generado fuertes cuestionamientos en el Congreso.

A la parálisis de los programas sociales se añaden otros ruidos de gestión, como un contrato de 55.000 millones de pesos con un operador logístico vinculado anteriormente a Dumar Guevara y el controversial y fallido intento de posesionar a Juliana Guerrero, cuya hoja de vida fue tachada por irregularidades en sus requisitos académicos.

Una cartera con futuro incierto en el Congreso

La crisis de liderazgo llega en un momento existencial para la entidad. Después de ser declarada inexequible por la Corte Constitucional debido a vicios de trámite, el Gobierno tiene como plazo máximo el 20 de junio de 2026 para que el Congreso apruebe la ley que le daría vida jurídica permanente. Con la salida de su titular, el Ministerio queda a la deriva justo cuando requiere una defensa técnica urgente en los debates parlamentarios para evitar su cierre definitivo.

Caracol Radio informó en horas de la tarde que el ministro Florián ya se encuentra adelantando los trámites de entrega de despacho y la documentación que sustenta su gestión. La salida será oficializada en el Consejo de Ministros extraordinario citado para la noche de este miércoles, donde se definirán los reemplazos y se evaluará si el remezón alcanza a otras dependencias como el Ministerio de TIC.