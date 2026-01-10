TransMilenio anunció la reapertura de uno de los vagones de importante estación en el sur de Bogotá

Después de varios meses sin uno de sus vagones, la empresa TransMilenio informó que este sábado 10 de enero volverá a operar el vagón 1 de la estación Pradera de la troncal Américas. Este cambio, señaló la entidad, facilitará los desplazamientos de más de 12.130 ciudadanos que transitan diariamente por esa parada durante los días hábiles.

(Lea también: ).

Ahora, TransMilenio anunció que en el vagón 1 volverán a prestar sus servicios las rutas F23 y F51, que conectan con el portal Américas. Lo mismo sucederá con las rutas J23 y M51, que llevan al Eje Ambiental y a la carrera Séptima, respectivamente.

Mientras tanto, señalaron que en el vagón 2 operará la ‘ruta fácil’ que para en esa estación. En este caso, se trata de la ruta 5 que transita en ambos sentidos.

“Iniciamos el 2026 con buenas noticias para los usuarios de la troncal Américas, este sábado la estación Pradera retoma su operación completa. Allí atendimos una afectación de infraestructura generada por una socavación asociada a redes del acueducto, un trabajo que desarrollamos de manera articulada durante 2025 con la Empresa de Acueducto de Bogotá, la Unidad de Mantenimiento Vial - UMV y el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. Hoy, gracias a ese esfuerzo conjunto, podemos reabrir la estación en su totalidad y reactivar los servicios F51 y F23 para ofrecer un mejor servicio a quienes se movilizan diariamente por este sector”, aseguró María Fernanda Ortiz gerente general de TransMilenio, citada en un comunicado de prensa publicado por la empresa.

¿Desde cuándo estaba suspendido el servicio en uno de los vagones de la estación Pradera?

TransMilenio recordó que la estación Pradera es clave para los ciudadanos que transitan sobre la avenida de Las Américas, pues se encuentra en los barrios Salazar Gómez y La Pradera. Así mismo, es una parada comercial clave, pues permite llegar con facilidad a los conocidos ‘Outlet de Las Américas’.

“Es importante recordar que, desde el 22 de febrero de 2025, la estación suspendió temporalmente la operación de sus vagones en sentido oriente–occidente para permitir trabajos de mantenimiento vial. Durante este tiempo, TransMilenio implementó alternativas de servicio, como paradas temporales en la estación Distrito Grafiti a través de los servicios A60 y F60, con el fin de acompañar a los usuarios y reducir las afectaciones. Gracias al avance de las obras, el 4 de octubre de 2025 se reanudó la operación del vagón 2, y hoy, con la entrada en servicio del vagón 1, la estación recupera plenamente su funcionamiento", concluyó TransMilenio en su comunicado de prensa.