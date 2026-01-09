Los pasajes gratis en TransMilenio continúan en 2026: así puede acceder la población vulnerable

En 2026 continúan los pasajes gratis de TransMilenio a la población más vulnerable

A partir del 14 de enero entrará en vigencia la nueva tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá. Para 2026, la tarifa unificada de los servicios troncales de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable será de $3.550, lo que representa un ajuste del 10,9 %, a la variación del salario mínimo y a los principales indicadores de costos del Sistema.

Desde la Alcaldía señalaron este ajuste tarifario se enmarca en la estrategia del Distrito para garantizar la sostenibilidad social, financiera y ambiental del transporte público, “priorizando el acceso equitativo a la movilidad, especialmente para la población en condición de vulnerabilidad”.

“Desde 2025, Bogotá inició la entrega de pasajes gratis en TransMilenio para más de 636 mil personas, entre ellas personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y hogares en situación de pobreza extrema y moderada, con una inversión superior a $61.000 millones. Para la vigencia 2026, la inversión proyectada supera los $60.000 millones”, señalaron desde la Alcaldía.

a partir de febrero de 2026 se ampliará la cobertura, incorporando nuevas personas beneficiarias en condición de exclusión extrema, entre ellas:

Personas que habitan en viviendas tipo pagadiarios.

Personas mayores vinculadas a los Centros de Cuidado Transitorio.

Habitantes de calle atendidos a través del servicio de Hospedaje Social.

Así se implementará la nueva tarifa de TransMilenio

- Pasajes gratis para personas mayores, personas con discapacidad y población en pobreza

- Transbordos a $0 durante 125 minutos

- TransMiPass a $160.000 al mes, sin aumento

Por otro lado, el Distro anunció que seguirán a los estudiantes de colegios públicos con subsidios de transporte.

El subsidio se paga en abonos según la asistencia del estudiante a clases, a través de dos modalidades: Transferencia monetaria a adulto responsable o estudiante mayor de edad, o transferencia monetaria para la recarga de la tarjeta personalizada Tu Llave Plus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Para este año y con una inversión de $28.000 millones, la alcaldía proyecta entregar un subsidio de $2.800 (79 % del valor del pasaje).Este se entrega uno para cada recorrido y para los menores de 14 años se entrega adicionalmente un segundo apoyo para su acompañante.