Caos en la avenida Ciudad de Cali: camión que llevaba carga de reciclaje se volcó

La movilidad del occidente Bogotá amaneció gravemente afectada este jueves 8 de enero a raíz de un accidente de tránsito que se registró en la localidad de Fontibón. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, un camión que llevaba una carga de reciclaje se volcó en la avenida Ciudad de Cali a la altura de la calle 24F, en el sentido que va de norte a sur. Los hechos se registraron sobre las 6:45 de la mañana.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, para atender el siniestro al lugar acudió la Policía de Tránsito de la capital y un Grupo Guía con el fin de regular el tráfico en la zona.

Sobre las 7:15 de la mañana, las autoridades dieron un nuevo balance de lo ocurrido. Por ahora, hay paso solo por dos carriles del corredor vial en sentido norte-sur. Adicionalmente, se conoció que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudió al punto para atender la situación.

“Al momento se realiza recolección del material (vidrio) caído sobre la vía”, puntualizó la Secretaría de Movilidad. En efecto, en un video se observa cómo varias personas están tratando de retirar el material que cayó a la vía.

Reportan otro fuerte accidente en Teusaquillo

El siniestro vial registrado en Fontibón no fue el único durante la mañana de este 8 de enero en Bogotá. Unos minutos antes la Secretaría de Movilidad de la ciudad también registró un accidente en el nororiente de la capital.

“Se presenta siniestro vial en la localidad de Teusaquillo entre camioneta y peatón, en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 59. Unidades de la Policía de Tránsito de Bogotá y ambulancia realizan la atención de la novedad”, informó la Secretaría de Movilidad.