Protestas en vivo en Bogotá este 7 de enero: así van las manifestaciones convocadas por Petro

El presidente Gustavo Petro convocó a una serie de manifestaciones en las plazas principales de Colombia con el fin de movilizar a la ciudadanía en defensa de la soberanía nacional durante la tarde de este miércoles 7 de enero. En Bogotá, por ejemplo, las autoridades distritales ya registraron las primeras concentraciones.

(Lea también: Vicky Dávila señaló que Colombia no debe enfrentarse a Estados Unidos: “nos fumigan como cucarachas”).

“Saque su bandera de Colombia con orgullo en las portadas de casas y edificios. Mañana en todas las plazas públicas la ciudadanía se congrega en multitud para defender la soberanía nacional.Yo estaré en la Plaza de Bolívar de Bogotá a las 4 p.m.“, escribió el primer mandatario este martes a través de su cuenta oficial en la red social X.

Entre tanto, algunos congresistas del Pacto Histórico confirmaron su asistencia a las manifestaciones que se desarrollarán esta tarde.

“Desde la Plaza de Bolívar!! Con la camiseta puesta! Todos los demócratas quienes rechazamos las amenazas de Trump hacia Colombia estamos convocados! Hoy le daremos lección a la derecha golpista y apátrida de lo que realmente significa la palabra LIBERTAD! Queremos una Colombia libre, no colonia de Trump!!”, indicó el representante a la Cámara David Racero.

Las autoridades capitalinas ya están reportando algunas novedades de movilidad este 7 de enero.

Así está la movilidad en Bogotá este 7 de enero

04:15 p.m.: La Secretaría de Movilidad informó que los manifestantes se retiraron de la carrera 7 y a esta hora mejora el tráfico en ese corredor vial. Las marchas ya están llegando a la Plaza de Bolívar.

03:45 p.m.: “Debido al paso de grupo de manifestantes que se digieren a la Plaza de Bolívar, cierra temporalmente la estación Museo del Oro y servicio JF23 hace retorno en la avenida Jiménez por avenida Caracas", informó TransMilenio a través de su cuenta oficial en X.

03:23 p.m.: La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que un grupo de manifestantes está bloqueando la carrera séptima en ambos sentidos a la altura de la calle 32 y se desplaza hacia el sur.

Así mismo, TransMilenio indicó que las manifestaciones están generando afectaciones en la normal circulación de las rutas duales en ese sector.