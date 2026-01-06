Violencia de género en Bogotá: Mujer sobrevivió a un intento de feminicidio pese a tener orden de alejamiento vigente

La violencia de género en Bogotá ha vuelto a mostrar su rostro más crudo en el inicio de 2026. En la localidad de Ciudad Bolívar, una mujer sobrevivió a un intento de feminicidio tras ser sometida a una hora de tortura, golpes y violencia sexual por parte de su expareja.

(También puede leer: Militares al polígrafo: La misteriosa desaparición de armas en un batallón del norte de Barranquilla)

El caso ha generado indignación no solo por la sevicia del ataque, sino por las fallas sistemáticas en la protección de la víctima, quien ya había denunciado a su agresor y contaba con una medida legal de alejamiento.

Un sistema que no protegió a la víctima

La mujer, cuya identidad se reserva por seguridad, mantuvo una relación de seis meses con el agresor, un hombre de 46 años. Luego de enfrentar episodios de violencia física, decidió terminar el vínculo y buscar ayuda institucional. En diciembre pasado, la justicia le otorgó una medida de protección. Con el fin de salvaguardar su vida, la mujer se mudó al conjunto residencial Ciudad Central, en el barrio La Estancia, creyendo que un nuevo entorno y la vigilancia privada serían suficientes para frenar el acoso.

Sin embargo, el pasado 4 de enero, las barreras de seguridad fallaron. Según denunció Nicolás López, hijo de la víctima, el agresor logró ingresar al edificio tras pagar una suma de COP 50.000 a un vigilante de turno, haciéndose pasar por personal de seguridad. Una vez en el piso de la víctima, la engañó para que abriera la puerta y comenzó el ataque bajo la consigna: “Si no es mía, no es de nadie”.

Una escena de horror en Ciudad Central

Durante aproximadamente 60 minutos, la mujer fue víctima de múltiples delitos. El agresor la golpeó con un cable, le propinó cuatro fracturas en la nariz y la atacó con un arma blanca en la espalda, el cuello y el rostro. Según los testimonios, la mujer fue obligada a desnudarse, amarrada y sometida a violencia sexual.

“Parecía sacado de una película. Había sangre por todo el apartamento. Ella estaba en shock, amarrada y con golpes que la tenían irreconocible”, relató una vecina que auxilió a la víctima tras escuchar sus gritos. La testigo encontró a la mujer desnuda pidiendo ayuda desde una ventana, lo que permitió que la comunidad interviniera y retuviera al agresor antes de que lograra huir.

Revictimización y fallas en el procedimiento

La denuncia ciudadana también pone el foco en el actuar de la Policía Metropolitana de Bogotá. Testigos del caso señalaron que, al llegar al sitio, los uniformados permitieron que el agresor permaneciera en el mismo espacio reducido que la víctima mientras esta se encontraba en shock.

“La revictimización fue terrible. La entran a un espacio mínimo con su agresor de frente, mientras él estaba tranquilo, sentado, hablando con los policías”, cuestionó la vecina. Según el relato, la víctima, aun herida, increpó a los agentes recordándoles que ella ya había denunciado previamente al sujeto y que la orden de alejamiento no había sido efectiva para evitar el ataque.

Actualmente, la mujer se recupera de fracturas y laceraciones en un centro asistencial, mientras la familia exige que el caso sea tipificado como tentativa de feminicidio y que se investigue la responsabilidad del personal de seguridad del conjunto residencial. Este hecho reabre el debate sobre la eficacia de las medidas de protección en Colombia, que muchas veces terminan siendo solo un papel frente a agresores que no encuentran barreras reales para continuar con su violencia.