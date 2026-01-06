Militares al polígrafo: La misteriosa desaparición de armas en un batallón del norte de Barranquilla

Este martes 6 de enero en Barranquilla, una noticia sacude involucró a fuerza pública colombiana. En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.° 2 “Cacique Alonso Xeque”, ubicado en la calle 58 con carrera 59, se confirmó la pérdida de un importante lote de armamento que debía estar bajo custodia estricta.

¿Cuál fue el hallazgo que encendió las alarmas?

El faltante no fue producto de un asalto externo, sino de una revisión de inventarios. Según los informes preliminares, se trata de 46 armas, principalmente material que había sido incautado a grupos armados al margen de la ley y que permanecía almacenado en el depósito de armas decomisadas.

La inconsistencia saltó a la vista cuando el conteo físico no coincidió con los registros administrativos. Ante la gravedad del hallazgo, el Comando de la Segunda Brigada activó de inmediato los protocolos de seguridad y control interno para determinar en qué momento se rompió la cadena de custodia.

Polígrafos y justicia penal

El Ejército Nacional no ha tardado en tomar medidas. A través de un comunicado oficial, la institución confirmó que la Inspección General ya adelanta las indagaciones en el terreno. Entre las acciones ejecutadas, se destaca la realización de pruebas de polígrafo a los funcionarios y personal militar que tenían acceso directo o responsabilidades sobre el depósito de armamento.

“Una vez se tuvo conocimiento de la presunta pérdida de material, la unidad activó de manera inmediata los protocolos de seguridad”, señaló la institución.

Para garantizar la transparencia, el caso ya no solo se maneja de forma interna. Las denuncias penales fueron radicadas ante la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar y Policial. Estas entidades deberán determinar si hubo complicidad interna o fallas críticas en los sistemas de vigilancia del batallón.

¿Cómo va el proceso de la investigación?

El armamento extraviado, de uso privativo de las fuerzas militares y bajo custodia estatal por procesos judiciales, representa un riesgo de seguridad para la región si llegara a caer en manos de la delincuencia común o bandas organizadas.

Por ahora, el Comando de la Segunda Brigada asegura tener “total disposición para colaborar con las autoridades” y ha prometido un seguimiento riguroso a los procesos administrativos y disciplinarios que se abrieron contra los posibles responsables de este faltante en el inventario bélico de la capital del Atlántico.