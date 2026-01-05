Urgente: explotó un cilindro de gas en el sur de Bogotá y dejó dos personas muertas

Bomberos de Bogotá atendieron la explosión de un cilindro de gas en el sur de la ciudad

En la tarde de este lunes 5 de enero el Cuerpo de Bomberos de Bogotá reportó que explotó un cilindro de gas dentro de una casa en el barrio Palermo Sur, en el sur de la capital. Por ahora, se sabe que esta emergencia dejó dos personas muertas.

De acuerdo con los primeros detalles entregados por las autoridades, la emergencia fue atendida por uniformados de las Estaciones de Bomberos de Marichuela y Venecia. Además, recibieron el apoyo de los Equipos Especializados Técnico de Rescate y Materiales Peligrosos. Puntualmente, revelaron que la emergencia se registró en la diagonal 51 A Bis Sur con 2 B Este.

También se conoció que les brindaron atención prehospitalaria a las víctimas de este incidente. Sin embargo, dada la gravedad de sus lesiones terminaron falleciendo.

Una vez se atendió la emergencia, se activaron los protocolos que incluyen al personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), que se encargará de hacerle una evaluación estructural a la vivienda que resultó afectada por la explosión.

Así mismo, al lugar acudió el equipo de la Secretaría de Salud, para verificar el estado de las personas involucradas en el siniestro. No obstante, fuentes del Cuerpo de Bomberos le indicaron a este diario que hasta el momento no se tienen registros de que más personas resultaran heridas en medio de la explosión.

Se espera que el equipo de Investigación de Incendios adelante los análisis correspondientes con el fin de establecer cuáles fueron las causas que generaron el incidente.

“Aún se desconoce qué tipo de producto y qué se estaba manipulando en este lugar. Desafortunadamente, no hay una información concreta y tenemos que esperar hasta que la Policía Judicial haga el levantamiento de los cuerpos”, señaló el Cuerpo de Bomberos.