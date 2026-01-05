Bogotá

Movilidad hoy en Bogotá: reportan manifestaciones que han generado retrasos en TransMilenio y en algunas vías

Los bloqueos continúan afectado la operación del transporte público.

Bloqueos en la localidad de Usme genera retrasos en la operación de TransMilenio.
Por Kewin Alarcón

Durante la tatde de hoy 5 de enero de 2026 se presentaron algunos bloqueos por parte de la comunidad en la localidad de Usme. Este generó afectación en la operación de TransMilenio.

Corte 2:51 p. m.

TransMiCable en Ciudad Bolívar:

Por alerta de tormenta eléctrica, TransMiCable, en Ciudad Bolívar, suspende operación temporalmente.

Corte: 12:04 p. m.

Av. Caracas con calle 111 sur

A la hora continúa la manifestación en este sector, los servicios de TransMiZonal con afectación son: A720 - B907 - D717 - F718 - G521 - K724 - L723 

Rutas alimentadoras afectadas: 

* 3-4 Alfonso López* ⁠3-14 El Uval* ⁠3-10 Usme Centro (con desvío) 

Usuarios afectados: 24.868 

Corte: 9:34 a.m.

📍Av. Caracas con calle 111 sur

Al momento continúan los bloqueos en este sector, los servicios de TransMiZonal con afectación son: A720 - B907 - D717 - F718 - G521 - K724 - L723 

Rutas alimentadoras afectadas: 

  • 3-4 Alfonso López
  • ⁠3-14 El Uval
  • 3-10 Usme Centro (con desvío) 

Usuarios afectados: 17.894 

Corte: 7:15 a. m. 

📍Av. Caracas con calle 111 sur

Continúa la afectación para las rutas alimentadoras y los servicios de TransMiZonal: A720 - B907 - D717 - F718 - G521 - K724 - L723 - 3-4 Alfonso López, 3-14 El Uval y 3-10 Usme Centro. 

Usuarios afectados: 5.991

Corte: 7:00 a. m. 

📍Av. Caracas con calle 111 sur

Al momento persiste el bloqueo en este sector, hay retrasos en los servicios alimentadores 3-4 Alfonso López y 3-14 El Uval.

Ruta alimentadora 3-10 Usme Centro, activa desvío.

📢 Les recomendamos a nuestros usuarios planear su ruta con anticipación y mantenerse informado en el canal de WhatsApp

Corte: 6:41 a. m. 

📍Av. Caracas con calle 111 sur

A la hora se presenta manifestación en este sector lo que genera afectación en las siguientes rutas de TransMiZonal: A720 - B907 - D717 - F718 - G521 - K724 - L723.

Corte 06:38 a. m.

Se presenta bloqueo por manifestación en la localidad de Usme, en la Av. Caracas con calle 111 sur. 

⭕Ruta alterna: Tomar la calle 111A sur hasta la carrera 5, luego la calle 104 sur y retomar la Av. Caracas

