Movilidad hoy en Bogotá: reportan manifestaciones que han generado retrasos en TransMilenio y en algunas vías

Bloqueos en la localidad de Usme genera retrasos en la operación de TransMilenio.

Durante la tatde de hoy 5 de enero de 2026 se presentaron algunos bloqueos por parte de la comunidad en la localidad de Usme. Este generó afectación en la operación de TransMilenio.

Corte 2:51 p. m.

TransMiCable en Ciudad Bolívar:

Por alerta de tormenta eléctrica, TransMiCable, en Ciudad Bolívar, suspende operación temporalmente.

Corte: 12:04 p. m.

Av. Caracas con calle 111 sur

A la hora continúa la manifestación en este sector, los servicios de TransMiZonal con afectación son: A720 - B907 - D717 - F718 - G521 - K724 - L723

Rutas alimentadoras afectadas:

* 3-4 Alfonso López* ⁠3-14 El Uval* ⁠3-10 Usme Centro (con desvío)

Usuarios afectados: 24.868

Corte: 9:34 a.m.

📍Av. Caracas con calle 111 sur

Al momento continúan los bloqueos en este sector, los servicios de TransMiZonal con afectación son: A720 - B907 - D717 - F718 - G521 - K724 - L723

Rutas alimentadoras afectadas:

3-4 Alfonso López

⁠3-14 El Uval

3-10 Usme Centro (con desvío)

Usuarios afectados: 17.894

Corte: 7:15 a. m.

📍Av. Caracas con calle 111 sur

Continúa la afectación para las rutas alimentadoras y los servicios de TransMiZonal: A720 - B907 - D717 - F718 - G521 - K724 - L723 - 3-4 Alfonso López, 3-14 El Uval y 3-10 Usme Centro.

Usuarios afectados: 5.991

Corte: 7:00 a. m.

📍Av. Caracas con calle 111 sur

Al momento persiste el bloqueo en este sector, hay retrasos en los servicios alimentadores 3-4 Alfonso López y 3-14 El Uval.

Ruta alimentadora 3-10 Usme Centro, activa desvío.

Les recomendamos a nuestros usuarios planear su ruta con anticipación

Corte: 6:41 a. m.

📍Av. Caracas con calle 111 sur

A la hora se presenta manifestación en este sector lo que genera afectación en las siguientes rutas de TransMiZonal: A720 - B907 - D717 - F718 - G521 - K724 - L723.

Corte 06:38 a. m.

Se presenta bloqueo por manifestación en la localidad de Usme, en la Av. Caracas con calle 111 sur.

⭕Ruta alterna: Tomar la calle 111A sur hasta la carrera 5, luego la calle 104 sur y retomar la Av. Caracas