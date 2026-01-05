Autoridades capturaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de 14 años en Bogotá

A la cárcel hombre que habría abusado sexualmente a su hija en Usaquén

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá adscritos al CAI Verbenal, en Usaquén, capturaron a un hombre de 42 años señalado como presunto responsable de acto sexual abusivo contra su hija, una menor de 14 años.

Los hechos ocurrieron en el barrio San Antonio, luego de que los policías fueran alertados de un posible caso de abuso sexual contra la adolescente de 14 años.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una persona retenida por residentes del sector.

Según los vecinos, el hombre habría realizado tocamientos indebidos a la menor al interior de su vivienda. La adolescente logró pedir auxilio y escapar por una ventana hacia el primer piso, donde fue resguardada por la comunidad.

El señalado fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Posteriormente, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Secretaría de Seguridad reiteró su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes, y su lucha frontal contra los delitos que vulneran la integridad de la comunidad.

Incautadas 1.276 botellas de licor vencido y alcohol etílico que estaban listas para ser comercializadas

Gracias a la denuncia ciudadana, las autoridades realizaron un nuevo operativo en la localidad de Bosa que dejó como resultado la incautación de 1.276 botellas de licor vencido y alcohol etílico en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Villa Anny I.

La comunidad alertó a las autoridades sobre un ‘establecimiento’ donde presuntamente se comercializaba licor adulterado a través de una ventana y a puerta cerrada, con el fin de evadir los controles de la Policía, pero ni así lograron evadir la inspección que se estaba adelantando en la zona.

Durante el despliegue operativo, se realizó Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a los establecimientos de venta de bebidas embriagantes abiertos al público, con el objetivo de garantizar que el licor que consume la ciudadanía se encontrara apto y que el establecimiento contara con todos los documentos al día para ejercer su actividad comercial.

Al llegar al punto, según las indicaciones de la ciudadanía, se logró establecer que este lugar no contaba con la documentación necesaria para ejercer dicha actividad comercial y que, incluso, no estaba registrado ante la Cámara de Comercio.

En este local, al ingresar, se identificaron decenas de botellas de cerveza de litro que se encontraban vencidas, incluso unas con fecha de vencimiento del año 2024, un hecho que pone en riesgo y atenta contra la salud del consumidor según lo estipulado en artículo 94 del Código de Seguridad Ciudadana.

Así mismo, se encontraron cajas con varias botellas de lo que presuntamente sería alcohol etílico con una etiqueta de aguardiente ‘El Patrón’ (148 unidades de litro licor etílico) el cual no estaba registrado en el Invima y presentaba varias partículas al interior de las botellas.