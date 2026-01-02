Motociclista se pasó de ‘chistocito’ arrojando juegos pirotécnicos mientras manejaba por el centro de Bogotá

Un motociclista se volvió viral recientemente en las redes sociales, luego de hacer una locura para cerrar el 2025, ya que amarró una serie de artefactos pirotécnicos a su moto, para luego estallarlos mientras conducía por el centro de Bogotá.

Felipe Espinosa fue el encargado de realizar y publicar esta ‘pilatuna’ decembrina en Instagram, plataforma en la que ya superó las 550.000 reproducciones con su video. En las imágenes se observa que el individuo realizó este acto en pleno centro de la capital colombiana, en cercanías al cementerio central.

Aunque puso en riesgo la integridad de otros actores viales que se encontraban en ese momento, para su fortuna nadie salió lesionado y solo quedó para el recuerdo este clip al que muchos están valorando como divertido, a pesar de los comparendo que le podían hacer puesto al sujeto.

“Que irresponsabilidad hacer eso”, “Solo le falto que la picara”, “El que se asusta, se quema”, “Mi meta para el 2027″, “Debería explotar la moto de una vez”, “Le faltan neuronas por hacer esa cosa”, “Debió hacerlo cuando no hubiera nadie en la vía”, “Casi le daña el sensor a la cámara”, y “Mucha imprudencia”, fueron algunas de las reacciones.

Esto cuesta un comparendo por usar pólvora de manera inadecuada

El uso, fabricación, almacenamiento y comercialización de la pólvora en Colombia están regulados bajo el amparo de la Ley 2224 de 2022, en la que se estipulan multas que van desde los 100 hasta los 300 SMLMV. Es decir que, con el aumento del salario del 23,7 % realizado en el Gobierno Petro, las sanciones podrían llegar a superar los $525 millones de pesos.

En ciudades como Bogotá, los ciudadanos de a pie pueden ser sancionados por hasta $693.000 pesos, si se les descubre que están comercializando estos artefactos de manera ilegal en las calles.