¡Prepare el bolsillo! Así quedaron las tarifas de tránsito y patios en Bogotá para 2026

El inicio del año trae consigo el tradicional ajuste en los costos de vida para los capitalinos, y el sector de la movilidad no es la excepción. Desde el pasado primero de enero de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá puso en marcha el nuevo esquema de precios para comparendos, servicios de grúa y custodia en patios.

Este ajuste, que impacta directamente a miles de conductores en la ciudad, se realiza anualmente tomando como referencia el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) y la nueva Unidad de Valor Básico (UVB), asegurando que los costos de los trámites y sanciones se mantengan actualizados frente a la realidad económica del país.

Patios y grúas: Un costo que varía por días

Si su vehículo es inmovilizado en la capital durante este 2026, debe tener en cuenta que el valor a pagar no es fijo. La tarifa final de los servicios de patio y grúa se calcula bajo dos variables fundamentales: el tipo de vehículo (motocicleta, vehículo liviano, pesado, etc.) y la cantidad de días que permanezca bajo custodia.

Es importante recordar que los primeros días suelen tener un costo más elevado debido a la logística de traslado, pero el valor diario acumulado puede convertir una sanción simple en un gasto millonario si no se retira el vehículo a tiempo. Las autoridades recomiendan realizar el trámite de salida de patios de manera inmediata a través de los canales virtuales para evitar que la deuda crezca exponencialmente.

Tabla tarifas 2026 (Secretaría de Movilidad)

Comparendos 2026: El cambio a la Unidad de Valor Básico (UVB)

Una de las novedades más relevantes para este periodo es la consolidación del cobro de multas basado en la Unidad de Valor Básico (UVB). El Gobierno Nacional aprobó el valor de la UVB para 2026, y sobre esta cifra se calculan las sanciones por infracciones de tránsito como el Pico y Placa, mal parqueo o circular sin el SOAT vigente.

Para evitar confusiones, el Distrito ha habilitado una tabla de autoliquidación en línea. Allí, los ciudadanos pueden ingresar el código de su infracción y conocer el monto exacto en pesos que deben cancelar, así como los descuentos por realizar cursos pedagógicos dentro de los tiempos de ley.

Trámites en la Ventanilla Única de Servicios (VUS)

No todo son multas; los trámites administrativos también sufrieron modificaciones. Si usted planea realizar el traspaso de un vehículo, renovar su licencia de conducción o solicitar un duplicado de la tarjeta de propiedad, debe consultar las tarifas actualizadas.

La recomendación oficial es ingresar al portal ventanillamovilidad.com.co, navegar hasta el submenú de ‘tarifas’ y verificar el costo antes de agendar su cita. Esto evitará contratiempos o pagos incompletos en los puntos de atención presencial de la Ventanilla Única de Servicios.

Con estos ajustes, Bogotá busca no solo financiar la operación del sistema de movilidad, sino también incentivar el cumplimiento de las normas de tránsito en un año donde la renovación de la malla vial y el alcantarillado (como las obras en la calle 116) mantendrán la movilidad en constante monitoreo.