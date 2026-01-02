Cámaras de seguridad revelaron la verdad sobre la muerte de la mujer en el Centro Comercial Santafé

La muerte de una mujer en el Centro Comercial Santafé de Bogotá el pasado lunes 29 de diciembre, causó consternación no solo entre el personal del establecimiento y los clientes que estaban en ese momento en el lugar, sino de la ciudadanía en general por las extrañas causas del suceso.

Fueron varias hipótesis que manejaron las autoridades una vez llegaron al centro comercial, sin embargo, los investigadores tras pedir las cámaras de seguridad del día y la hora en la que ocurrieron los trágicos hechos, pudieron establecer lo que realmente pasó.

De acuerdo con el medio de comunicación la FM, la señora de aproximadamente 65 años de edad, se habría suicidado. Esta conclusión la tomaron las autoridades después de seguir la secuencia de los videos, donde en un principio se observa a la mujer entrar al centro comercial tan solo minutos de abrir.

Precisamente, la señora de la tercera edad aprovechó que en el lugar se encontraban pocas personas, de allí según el medio mencionado anteriormente, la mujer subió hasta zona denominada ‘Perú’ ubicada en el tercer piso.

En ese momento, y sin la presencia de nadie, intentó lanzarse pero no tuvo resultado. Volvió a intentarlo de inmediato pero en esta ocasión si cayó al vacío terminando con su vida al instante.

Las autoridades llegaron al centro comercial para realizar el levantamiento del cuerpo e investigar a fondo la muerte, no obstante con la recopilación de videos quedó descartado otras hipótesis y se declaró como suicidio.

No se conoce su identidad

Por otro lado, es importante señalar que hasta el momento no se conoce la identidad de la señora ya que no portaba documentos personales que demostrara de quien se trataba.

En el momento en que ocurrieron loe hechos, señalaron que en Medicina Legal iba a permanecer el cuerpo mientras familiares iban a reconocerlo.

Líneas de apoyo y prevención contra el suicidio

Centros de Escucha Comunitarios

Precisamente, el cuidado de salud mental es una de las prioridades de la Alcaldía Local de Suba, por lo que la administración del alcalde César Salamanca creó los Centros de Escucha Comunitarios, escenarios donde las personas pueden acudir a hablar de cualquier tema con un profesional de la psicología y construir espacios de autogestión y desarrollo personal con un apoyo comunitario.

La Línea Calma, liderada por la Secretaría de Cultura (SDCRD) se ha enfocado en ofrecer orientación psicosocial que visibilice la importancia de que los hombres pidan ayuda y expresen de formas no violentas sus emociones. Así mismo, ha brindado acompañamiento psicosocial orientado al cambio comportamental para la eliminación de violencias psicológicas y físicas, especialmente contra las mujeres.Recuerde que para comunicarse puede marcar gratis al 01 8000 423 614.