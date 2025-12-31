Ejército y Fiscalía capturaron a integrantes del grupo ‘Los Violeta’: señalados de extorsión y secuestro

Ejército y Fiscalía capturaron a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial 'Los Violeta' en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación y la Décima Tercera Brigada del Ejército capturaron a cinco hombres señalados de integrar el grupo delincuencial organizado en Bogotá, conocido como ‘Los Violeta’, dedicado a la extorsión y el secuestro.

Las capturas se llevaron a cabo mediante diligencias de allanamiento en las localidades de San Cristóbal, Usme, Bosa y Los Mártires, en la ciudad de Bogotá.

“Durante las acciones judiciales se incautaron tres armas de fuego y traumáticas, munición para las mismas, así como teléfonos celulares, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”, explicó el teniente coronel Iván Fernando Rojas, comandante del Gaula Militar Cundinamarca de la Décima Tercera Brigada del Ejército.

A los capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y extorsión.

Las acciones investigativas fueron lideradas por la Décima Tercera Brigada del Ejército contra la extorsión y el secuestro, tropas del Gaula Militar Cundinamarca, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Capturado hombre con más de 200 municiones de fusil en el Parque de La Independencia en Bogotá

En una megatoma que adelantó la Policía de Bogotá, apoyada por la Secretaría de Seguridad, se encontró a un joven que llevaba municiones de fusil calibre 5. 56. Además, se trasladó a otro sujeto al Centro de Traslado por Protección (CTP).

De acuerdo con las autoridades, el joven de 22 años se encontraba en el parque junto a otros jóvenes y en medio de la inspección que adelantaba la Policía de Bogotá, se le encontró el material de guerra en bolsas plásticas dentro de una maleta.

De los más de 200 cartuchos que tenía, 69 estaban completos. Es decir, tenían el proyectil, la pólvora y el fulminante. Mientras que 140 eran solo de fogueo, que son los que solo tienen pólvora y generan sonido.

En joven, que fue capturado por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, fue puesto a disposición de las autoridades competentes.