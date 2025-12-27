Carro particular se incendió en plena avenida Boyacá, en la localidad de Fontibón

La Secretaría de Movilidad reportó una grave emergencia en el occidente de Bogotá este sábado 27 de diciembre. Un carro aprticular se incendió en plena avenida Boyacá.

(Lea también: Tragedia en Nariño: una avalancha sepultó una casa y les causó la muerte a una mujer y un niño).

“Se presenta incendio de un automóvil en la localidad de la Fontibón, en la Av. Boyacá con Calle 24C, en sentido Norte - Sur”, informó la entidad a través de su cuenta oficial en la red social X. De inmediato, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá tuvo que acudir al lugar para contrarrestar las llamas.

En varios videos divulgados por los ciudadanos se observa la magnitud de la emergencia y una gruesa columna de humo negro que se elevó rápidamente a raíz de la conflagración. Unos minutos más tarde, la Secretaría de Movilidad dio un parte de tranquilidad sobre lo ocurrido y advirtió que los uniformados lograron apagar el fuego.

“Grupo Guía gestiona el tráfico en la Av. Boyacá con calle 24C, en sentido Norte - Sur. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá controla el incendio vehicular”, indicó la Secretaría de Movilidad en su cuenta de X.

El incidente generó un trancón enorme en el sentido norte-sur de la avenida Boyacá y la Secretaría de Movilidad les recordó a los ciudadanos que pueden utilizar rutas alternas como la avenida El Dorado.

Video muestra a varios conductores apagando el fuego

En uno de los videos compartidos por los ciudadanos se observa que fueron los mismos conductores quienes ayudaron a apagar el fuego antes de que el Cuerpo de Bomberos de la capital llegara para controlar las llamas.

En las imágenes se observa cómo cuatro personas se unen y utilizan varios extintores con el fin de controlar la conflagración que afectó a un carro de color negro en pleno corredor vial.