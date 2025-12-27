Ojo: Terminal de Bogotá denuncia que están suplantando su imagen para vender tiquetes falsos en WhatsApp

Durante este fin de año, millones de personas realizan viajes intermunicipales por tierra en Colombia con el fin de pasar sus vacaciones, visitar a sus familias o asistir a eventos culturales. Por ello, los delincuentes están aprovechando la coyuntura para engañar a los ciudadanos. Así lo puso en evidencia la Terminal de Transporte de Bogotá, a través de un pronunciamiento en sus redes sociales oficiales, en el cual señaló que se están cometiendo estafas a su nombre.

En un video institucional el gerente de la Terminal, Rafael González, sostuvo que están efectuando varias modalidades de engaños.

“Estafadores están suplantando en nombre de la Terminal de Transporte de Bogotá para vender tiquetes falsos y otros servicios, como la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla”, explicó González.

Según señaló, estos perfiles falsos están usando el nombre de ‘Terminal de Transporte del Norte’. Luego, redireccionan a un número de WhatsApp falso y les ofrecen a los usuarios varias opciones de pago. Allí es donde las personas terminan consignando su dinero y una vez llegan a las instalaciones de la Terminal descubren que se trataba de una estafa.

¿Cómo evitar que lo estafen con tiquetes falsos en Bogotá?

Para evitar que los ciudadanos caigan en estafas, la Terminal de Transportes les recordó que pueden acudir a comprar los tiquetes en canales oficiales:

En las taquillas de las terminales.

En la página http://terminaldetransporte.gov.co

En las plataformas digitales y oficiales de las empresas transportadoras.

Adicionalmente, les recordaron a los ciudadanos que pueden vacunarse contra la fiebre amarilla de forma gratuita. De hecho, señalaron que la atención es por orden de llegada en las sedes en los siguientes horarios: