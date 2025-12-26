Reportan fuerte accidente en el norte de Bogotá entre un motociclista y un bus

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que hubo un fuerte accidente en el norte de la capital colombiana, específicamente en la localidad de Suba. El siniestro vial involucró a una moto y a un camión.

(Lea también: Reportan mortal accidente este 25 de diciembre en la avenida de Las Américas, en el occidente de Bogotá).

“Siniestro entre bus y motociclista en la localidad de Suba, Av. Cali con calle 132, sentido Sur - Norte”, indicó la Secretaría de Movilidad a través de su cuenta oficial en la red social X.

En su publicación, además, la entidad informó que varias ambulancias acudieron al lugar de los hechos para atender el siniestro. Adicionalmente, comunicaron que se está gestionando una unidad de tránsito para regular el tráfico de la zona, que es conocida por el alto flujo vehicular que registra a diario.

Esta no ha sido, sin embargo, la única eventualidad registrada en Bogotá en la tarde de este 26 de diciembre. La misma Secretaría de Movilidad informó que en la localidad de Puente Aranda, en la avenida de Las Américas con carrera 50, también se registró un choque entre dos vehículos.

Al parecer, los involucrados fueron un carro particular y un bus zonal del Sitp. Para atender la situación también fue asignada una unidad de tránsito.

Así está la movilidad hoy 26 de diciembre en Bogotá

Entre tanto, la Secretaría de Movilidad dio un reporte de cómo se está comportando el flujo vehicular en las principales vías de Bogotá.

“A esta hora no se registran lluvias, no hay manifestaciones y no se presentan fatalidades en vía, lo que permite una movilidad fluida en la la ciudad”, puntualizó la entidad en su cuenta de X.

Así mismo, señaló que se presenta un flujo vehicular medio en los siguientes corredores:

Autopista Sur.

Avenida Boyacá.

Avenida Ciudad de Cali.

Avenida Caracas.

Avenida Primero de Mayo.

Avenida NQS.

Avenida Suba.

Avenida Guayacanes.

Avenida de las Américas.

Carrera 10.

“Desde la Secretaría de Movilidad continuamos gestionando el tráfico durante la temporada de fin de año, con presencia en vía y monitoreo permanente, para garantizar una movilidad más segura y eficiente para todos”, concluyó la entidad.