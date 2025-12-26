Caos en TransMilenio en plena Navidad: gritos, ‘mechonazos’ y empujones entre dos mujeres quedaron en video

La noche del 25 de diciembre, cuando los ciudadanos de Bogotá terminaban la jornada de celebración navideña, se registró un nuevo episodio de intolerancia dentro de un bus articulado del sistema TransMilenio. El incidente, que fue captado por los teléfonos celulares de otros pasajeros, muestra un enfrentamiento físico entre dos mujeres que se prolongó durante varios minutos.

A diferencia de los reportes habituales que señalan la disputa por los asientos como la principal causa de conflicto en el transporte público, los testimonios recopilados en el lugar y el audio del video sugieren un motivo distinto.

El altercado habría comenzado tras una agresión verbal dirigida hacia el hijo de una de las involucradas. Según se escucha en la grabación difundida por la cuenta de redes sociales “Pasa en Bogotá”, la madre del menor reaccionó físicamente luego de percibir un presunto insulto de carácter discriminatorio.

En las imágenes se observa a ambas mujeres sujetas del cabello en el pasillo del vehículo. Mientras el enfrentamiento escalaba, otros usuarios del sistema intentaron mediar.

Un momento que ha generado diversas reacciones en plataformas digitales fue cuando una pasajera exclamó de manera sarcástica la frase “feliz Navidad”, resaltando el contraste entre la festividad y el acto de violencia que presenciaban.

La situación alcanzó un punto de mayor tensión cuando un hombre, que aparentemente acompañaba a una de las partes, intentó intervenir en la pelea de forma agresiva. No obstante, otro ciudadano logró interponerse y separar a las mujeres, permitiendo que el conflicto no pasara a mayores. Los presentes recriminaron el comportamiento de las implicadas, haciendo énfasis en que la escena ocurría frente a varios niños que se encontraban en el articulado.

Otros actos de este tipo en TransMilenio

Este hecho se suma a las estadísticas que preocupan a las autoridades locales. El Concejo de Bogotá emitió una alerta pública sobre el incremento de incidentes de intolerancia y la pérdida de cultura ciudadana en el sistema. Estos señalaron que estos enfrentamientos, tanto verbales como físicos, afectan la seguridad y la convivencia de los millones de usuarios diarios.

Representantes del cabildo recordaron casos previos, como el de un músico que dañó la infraestructura de un bus tras no recibir dinero, para ejemplificar una dinámica de agresividad que parece normalizarse en los espacios públicos. Hasta el momento, las autoridades de transporte han reiterado el llamado al diálogo y al respeto mutuo para evitar que las diferencias personales escalen a confrontaciones físicas en el sistema masivo.