Secretaría de Movilidad reconoció problemas para pagar el ‘Pico y Placa Solidario’ en Bogotá

Desde temprano, los ciudadanos se estaban quejando de los problemas que estaban teniendo con la plataforma de pagos del Pico y Placa Solidario. Pues bien, en las últimas horas la Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que, en efecto, están presentando fallas en ese sitio web.

(Lea también: MinTransporte anunció que inspeccionará a Precoltur, la empresa involucrada en el accidente en Antioquia).

Normalmente, este trámite realiza únicamente de forma virtual a través de la página oficial de la Secretaría de Movilidad y el pago se efectúa exclusivamente mediante el botón PSE. Sin embargo, la contingencia ha obligado al Distrito a implementar otras alternativas.

“Desde ayer la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) ha presentado algunas intermitencias, lo que ha generado dificultades a la hora de pagar el Pico y Placa Solidario. Entendemos las molestias que esto genera y más en plena Navidad. Por eso, desde la Secretaría de Movilidad estamos atendiendo a cada una de las personas que han tenido inconvenientes con este trámite”, explicó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz en un video publicado en las plataformas oficiales de la entidad.

“Quienes no hayan podido pagar el pico y placa solidario para hoy, por favor llamen al 601 364 9400, la secretaria @SectorMovilidad está lista para ayudarlos. Los inconvenientes de la plataforma del RUNT ya deben estar solucionados, pero, en cualquier caso, esa línea de ayuda está habilitada”, indicó, por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su cuenta oficial en la red social X.

¿Para qué sirve el Pico y Placa Solidario en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es un permiso especial que permite a los propietarios de vehículos particulares en Bogotá circular durante los días y horarios de restricción de Pico y Placa a cambio de un aporte económico voluntario.

Entre otras cosas, se sabe que el 100 % de esos recursos se destinan a financiar y mejorar elSistema Integrado de Transporte Público (SITP) de la ciudad.

Adicionalmente, se puede adquirir por períodos de un día, un mes o un semestre.