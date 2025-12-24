Petro anuncia proyecto para convocar una Asamblea Constituyente en alocución de Navidad

En su tradicional alocución de Navidad, el presidente Gustavo Petro se dirigió durante 58 minutos a los colombianos para hacer un balance de su gestión y anunciar uno de los mensajes políticos más contundentes de su Gobierno: la presentación ante el Congreso de la República de un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Durante su intervención, el mandatario defendió la declaratoria de la emergencia económica, una medida que deberá ser revisada por la Corte Constitucional una vez termine la vacancia judicial. Según explicó, su Gobierno no tiene margen para realizar modificaciones estructurales al Presupuesto General de la Nación, sin afectar sectores estratégicos como la salud y la educación.

En mensaje de Navidad, Petro habla de Constituyente, impuestos a los más ricos y salario mínimo 2026

“Este Gobierno ya recortó el gasto al máximo. Lo que quieren es que le quitemos plata a la salud y la educación, y eso no lo vamos a hacer”, afirmó el jefe de Estado, al rechazar los señalamientos de sectores que cuestionan el manejo fiscal de su administración.

Petro señaló que, aunque el presupuesto de seguridad podría ser objeto de ajustes, hacerlo implicaría reducir el pie de fuerza de soldados y policías. “Ustedes saben qué pasaría si echamos soldados y policías”, advirtió, dejando claro que esta no es una opción viable para su Gobierno en medio de los desafíos de orden público que enfrenta el país.

El presidente agregó que la alternativa de recortar la inversión pública tampoco resulta conveniente, ya que implicaría incumplir contratos vigentes o exigir la devolución de recursos que actualmente reposan en fiducias. En ese contexto, sostuvo que la opción “sana económicamente” es aumentar los impuestos, pero aclaró que esta medida no recaería sobre la ciudadanía en general.

“Lo sano económicamente es aumentar impuestos, pero no al pueblo sino a los más ricos”, enfatizó el mandatario, reiterando su postura de que quienes tienen mayores ingresos deben asumir una mayor carga tributaria.

El anuncio de la Asamblea Constituyente

En medio de la defensa del decreto de emergencia, Petro lanzó el anuncio político más relevante de su discurso: la radicación de un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Según dijo, esta iniciativa busca superar lo que calificó como un bloqueo institucional por parte de los altos tribunales.

“La Corte Constitucional mira el decreto de emergencia, el Consejo de Estado está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe, porque si no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó.

El presidente aseguró que el proyecto ya está redactado y que ahora se abrirá una discusión política en el Congreso sobre su trámite. “Ustedes decidirán si le quitan la voz al pueblo o la votan”, señaló, en un llamado directo a los legisladores y a la opinión pública.

Salario mínimo y criterios para 2026

Aunque se esperaba que el mandatario anunciara el porcentaje del aumento del salario mínimo para 2026, evitó dar una cifra concreta. No obstante, explicó que el decreto incluirá el concepto de “salario vital”, el carácter familiar del ingreso mínimo y la necesidad de garantizar el poder adquisitivo por encima de la inflación, conforme al artículo 53 de la Constitución.

Con este discurso, Gustavo Petro cerró el año reafirmando su agenda de reformas estructurales, dejando sobre la mesa un debate de alto calibre político e institucional que marcará el rumbo del país en los próximos meses.