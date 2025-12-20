Zulma Guzmán, más cerca de ser extraditada: MinJusticia pidió agilizar el proceso por el caso del talio

El curso legal por el envenenamiento de dos menores con talio en Bogotá ha tomado un giro diplomático definitivo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia radicó formalmente ante el Reino Unido la solicitud de extradición de Zulma Guzmán Castro a la Cancillería. La empresaria es la principal sospechosa de enviar frutas contaminadas con el metal pesado a la familia de Juan de Bedout.

La confirmación del trámite fue anticipada por fuentes diplomáticas en Londres y corroborada por documentos del Ministerio de Justicia, liderado por el ministro encargado Andrés Idárraga. El expediente entregado a las autoridades británicas incluye pruebas técnicas, informes forenses de necropsia y testimonios que vinculan a Guzmán Castro con los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Próximos pasos diplomáticos

Aunque la solicitud fue radicada durante un periodo no laboral en Colombia, sábado 20 de diciembre, el Ministerio de Justicia confirmó que los documentos de soporte ya están en poder de la oficina correspondiente en el Reino Unido. “Dicha causa se sustenta en informes que vinculan las muertes con intoxicación por talio y testimonios que relacionan a la solicitada con el envío del alimento”, se lee el documento.

Las bases del expediente judicial

La investigación de la Fiscalía General de la Nación sostiene que el origen del caso se remonta a una disputa personal. Según la declaración de Juan de Bedout, padre de una de las niñas, él mantuvo una relación extramatrimonial con Guzmán que terminó tras el fallecimiento de su esposa, Alicia Graham, en 2021. El testimonio señala que, ante la negativa de retomar el vínculo, la mujer habría manifestado conductas de hostigamiento.

El material probatorio que sustenta la petición de extradición incluye:

Informes forenses: Estudios que confirman la intoxicación por talio como causa de muerte de dos de los menores.

Estudios que confirman la intoxicación por talio como causa de muerte de dos de los menores. Pruebas técnicas: Evidencia del envío de frambuesas contaminadas al domicilio de la familia De Bedout.

Evidencia del envío de frambuesas contaminadas al domicilio de la familia De Bedout. Secuelas permanentes: Documentación médica de los dos menores que sobrevivieron al consumo de la sustancia, quienes presentan daños irreversibles en su salud.

El estado de la sospechosa en Londres

Zulma Guzmán se encuentra actualmente en territorio británico, donde fue localizada y detenida por las autoridades locales. Sin embargo, su entrega a la justicia colombiana enfrenta una pausa debido a su estado de salud. La mujer fue rescatada de las aguas del río Támesis en un episodio que es materia de investigación como un posible intento de suicidio.

Debido a esta situación, la ciudadana colombiana permanece hospitalizada y protegida bajo la legislación de salud mental del Reino Unido.

El inicio formal del trámite en las cortes de Londres marcará el comienzo de un proceso que podría tardar meses, dependiendo de los recursos de defensa que interponga la defensa de Guzmán Castro y de su evolución médica bajo la custodia británica.