¿Lloverá durante la Navidad en Bogotá? Esto dice el pronóstico del clima del Ideam

Los últimos días en Bogotá han estado marcados por intensas lluvias, que se han sentido sobre todo en horas de la tarde y la noche. Pues bien, recientemente el Ideam dio nuevos detalles sobre el pronóstico del clima para la capital en esta temporada navideña.

Pues bien, lo cierto es que en las lluvias persistirán durante la penúltima semana del año y se prevé que habrá cielos nublados y aguaceros persistentes. Así será, según el Ideam, al menos hasta que estemos ad portas del fin de año.

Sin embargo, el Ideam también advirtió que durante los últimos días de diciembre comenzará a consolidarse un tiempo más seco en Bogotá, sobre todo durante las horas de la tarde. Este nuevo panorama climático podría presentarse a partir del 31 de diciembre y marcaría el comienzo de enero de 2026.

Vale decir que enero es, tradicionalmente, uno de los meses del año con menos lluvias en Colombia.

¿Cómo estará el clima en Bogotá en la tarde y noche de este viernes 19 de diciembre?

Entre tanto, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de bogotá (Idiger) también dio detalles sobre el comportamiento del clima durante la tarde y la noche de este viernes 19 de diciembre.

Entre otras cosas, informó que en la tarde se espera que el cielo permanezca nublado y que se registre lluvias de “variada intensidad” en distintas zonas de Bogotá. Puntualmente, la entidad indicó que los aguaceros más fuertes caerán en las localidades de Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar.

No obstante, el panorama durante la noche podría cambiar. “Cielo mayormente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de Usaquén, Tunjuelito, y Rafael Uribe Uribe”, advirtió el Idiger a través de sus canales oficiales.