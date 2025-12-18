“Tamá está en excelente estado de salud”: le dan palo en redes a Parques Nacionales por la muerte del oso, denuncian fallas en su traslado

Foto del oso Tamá que desata polémica en Colombia por su muerte y denuncias por presuntas irregularidades en su liberación.

La muerte de Tamá, el oso andino que era trasladado para iniciar su proceso de liberación en Norte de Santander, desató una fuerte ola de indignación en redes sociales y duras críticas contra Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación Parque Jaime Duque, entidades responsables del operativo. La controversia creció luego de que, horas antes del traslado, se afirmara públicamente que el animal “estaba en excelente estado de salud”, una frase que hoy es usada por ciudadanos y activistas para cuestionar los protocolos aplicados.

El fallecimiento de Tamá ocurrió en la tarde del martes 17 de diciembre, durante el vuelo en el que era transportado junto a personal médico y veterinario especializado. Según el reporte preliminar entregado por las autoridades ambientales, la aeronave enfrentó fuertes condiciones meteorológicas que impidieron el aterrizaje en el punto previsto y obligaron a regresar al aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta.

Muerte del oso andino Tamá desata polémica en Colombia y denuncias por presuntas irregularidades en su liberación

Durante ese trayecto de retorno, el oso presentó dificultades respiratorias severas. El equipo médico intentó estabilizarlo y realizó maniobras de reanimación, pero Tamá no respondió y murió en pleno vuelo. Las causas exactas del deceso aún deberán ser determinadas por especialistas y Medicina Veterinaria, mientras se activan los protocolos administrativos y técnicos correspondientes.

Lo que más ha generado rechazo es que, de acuerdo con Parques Nacionales, Tamá había iniciado su proceso de liberación sin mostrar señales de alerta. El oso llevaba tres años de preparación técnica, ambiental y veterinaria, con acompañamiento de expertos y el apoyo de organizaciones binacionales, lo que incrementa las preguntas sobre qué falló en el traslado aéreo.

En redes sociales, decenas de usuarios expresaron su rabia y dolor, señalando presuntas irregularidades, improvisación y falta de profesionalismo. “Esto no puede pasar de agache. Es una vergüenza nacional y un acto de crueldad injustificable”, escribió un usuario en X. Otros mensajes cuestionan directamente a las autoridades: “Un oso fuerte y en excelente estado de salud… y lo mataron. Ojalá investiguen qué pasó y cuáles fueron los protocolos que usaron”.

Algunos expertos y ciudadanos también recordaron los riesgos asociados al transporte aéreo de fauna silvestre, especialmente en especies sensibles como el oso andino. Entre los peligros señalados están la hipoxia (falta de oxígeno), el estrés extremo, posibles edemas pulmonares o cerebrales, choques fisiológicos y problemas cardíacos, factores que pueden agravarse en vuelos sometidos a cambios bruscos de presión y clima adverso.

“Oso falleció en el traslado, hubo mal tiempo, tuvieron que regresar y le empezó a faltar el aire”, resumió otro usuario, mientras que algunos fueron más duros: “Tama volvió a casa… pero muerto. Su hogar era donde creció. Lo que hicieron fue matarlo”. Las críticas apuntan a que no se evaluaron todas las alternativas logísticas, como un traslado terrestre o una reprogramación del vuelo.

Pese a la tormenta de cuestionamientos, Parques Nacionales Naturales y la Fundación Parque Jaime Duque lamentaron profundamente lo ocurrido y destacaron que Tamá se convirtió en un símbolo nacional de la protección de la vida silvestre. Aseguraron que se abrirán revisiones internas para establecer responsabilidades y esclarecer si los protocolos de manejo y transporte fueron los adecuados.

Mientras tanto, el caso sigue creciendo en impacto mediático y presión ciudadana. La muerte de Tamá no solo deja un vacío en los esfuerzos de conservación del oso andino, sino que también abre un debate urgente sobre los procedimientos, la planificación y la transparencia en este tipo de operaciones, que hoy mantienen en el centro de la polémica a las autoridades ambientales del país.

La Plataforma por los Animales ALTO se pronunció sobre la muerte de Tamá, el oso andino que falleció durante el traslado aéreo que hacía parte de su proceso de liberación en Norte de Santander, un hecho que ha generado conmoción nacional y un intenso debate sobre los protocolos de manejo de fauna silvestre.

A través de un comunicado, la organización lamentó profundamente la muerte del animal y recordó que Tamá fue rescatado en 2014, cuando tenía apenas tres meses de edad, luego de que cazadores asesinaran a su madre, dejándolo en condición de extrema vulnerabilidad. Desde entonces, se convirtió en uno de los tantos animales víctimas de la violencia humana contra la vida silvestre.

Durante varios años, Tamá permaneció en un centro de rehabilitación especializado, donde recibió atención veterinaria constante, alimentación adecuada y un proceso de readaptación orientado a recuperar comportamientos propios de su especie, con el objetivo de garantizar su eventual retorno a la vida en libertad.

Según la información oficial citada por la plataforma, el traslado aéreo hacia la zona donde sería liberado se vio afectado por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a la tripulación a retornar al aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, como una medida preventiva para salvaguardar tanto la vida del animal como la del equipo humano que lo acompañaba.

Durante el trayecto de regreso, Tamá presentó signos de dificultad respiratoria, situación que fue atendida de manera inmediata por el equipo médico y veterinario a bordo. No obstante, y pese a la aplicación de procedimientos de atención y maniobras de reanimación, el oso no respondió favorablemente y falleció en el marco de un proceso que tenía como finalidad su liberación y reintegración a su hábitat natural.

Para la Plataforma por los Animales ALTO, la muerte de Tamá representa una pérdida irreparable y un llamado urgente a revisar con profundidad los protocolos de traslado y liberación de fauna silvestre, especialmente en especies sensibles como el oso andino, catalogado como vulnerable en Colombia.

El caso de Tamá se suma a una serie de episodios que, según defensores de los animales, evidencian la necesidad de mayor planificación, transparencia y evaluación de riesgos en este tipo de operativos, con el fin de evitar que procesos diseñados para proteger la vida terminen en desenlaces trágicos.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas exactas de su muerte, Tamá queda en la memoria colectiva como un símbolo de resiliencia, protección y la deuda pendiente que la sociedad mantiene con la fauna silvestre del país.