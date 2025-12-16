Horror en el sur de Bogotá: comerciante con protección fue hallado amordazado y asesinado en su propia casa

La noche del lunes 15 de diciembre de 2025, la tranquilidad del barrio Carbonell, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, se vio interrumpida por el hallazgo del cuerpo sin vida de un reconocido comerciante del sector. El hombre, de 59 años de edad, fue encontrado atado y amordazado dentro de su propia vivienda.

Fuentes cercanas a la investigación y testimonios de la familia han revelado detalles de este violento suceso que las autoridades, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ya están esclareciendo.

El macabro hallazgo

El hecho fue alertado a las autoridades aproximadamente a las 9:00 p. m. vecinos y familiares del comerciante notaron movimientos inusuales y la falta de respuesta del hombre, lo que generó la alerta.

Según información reportada por CityTV, la familia de la víctima confirmó el hallazgo. El hijo relató al citado medio la escena tras la llegada de la Policía y el CTI: “Cuando yo llegué acá estaba la Policía, no me dejaron pasar porque estaba el CTI y encontraron a mi papá amordazado. Tenía cinta en los ojos, la boca y tenía las manos amarradas”. Adicionalmente, se conoció que el cuerpo presentaba varios golpes y estaba atado de pies y manos.

La oficial Natalia Borja, de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó la intervención. “Esto ocurre cuando ponen en conocimiento el presunto hurto al interior de la vivienda. Es así como llegan a la zona de atención y logran evidenciar un cuerpo sin vida de sexo masculino que se encontraba atado de manos y pies”, declaró la oficial.

Aunque la investigación está en curso para determinar el móvil exacto del crimen, las primeras hipótesis sugieren que el homicidio se habría producido en medio de un presunto caso de robo.

Familiares del comerciante indicaron al medio que la irrupción en la casa fue forzada. “Lo que se sabe hasta ahora es que a él se le metieron en la casa, básicamente lo forzaron”, comentó el hijo de la víctima.

Un detalle crucial en la línea de tiempo fue el momento en que los familiares llegaron al inmueble y al no obtener respuesta, alertaron a las autoridades. El hijo del comerciante, quien solicitó no ser identificado, mencionó que antes de la intervención policial se encontró el teléfono del hombre afuera de la casa. Los presuntos responsables, según testimonios recogidos por el medio, habrían huido por los techos aledaños a la vivienda para evadir a las autoridades.

La víctima contaba con medida de protección

Este homicidio se suma a una serie de hechos violentos que venía enfrentando la víctima. Familiares confirmaron que el hombre, reconocido en la zona por su actividad comercial de cerca de 40 años, ya había sido blanco de amenazas.

Según las declaraciones de los allegados, el comerciante ya tenía una medida de protección debido a un intento previo de secuestro ocurrido en el mismo sector de Bosa. Este antecedente refuerza la preocupación sobre la seguridad de los habitantes y comerciantes de la localidad.

Las autoridades ya han abierto la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y proceder con la identificación y captura de los responsables. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector son consideradas una pieza clave para rastrear la ruta de escape de los sujetos y avanzar en el caso.

La comunidad del barrio Carbonell se mantiene a la expectativa de las indagaciones, mientras el CTI realiza las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la recolección de pruebas al interior del inmueble.