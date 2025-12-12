Danny Ocean lanza emotiva interpretación de ‘Alma llanera’ y ‘Venezuela’ tras presentarla en la ceremonia del Premio Nobel

El cantautor venezolano y tres veces nominado al Latin Grammy DANNY OCEAN estrenó su nuevo medley entre“Alma Llanera” y “Venezuela”,temas emblemáticos del repertorio musical venezolano y un símbolo profundamente ligado a la identidad cultural del país.

El lanzamiento llega un día después de su destacada presentación en la Ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, donde el artista emocionó al público internacional al llevar estos clásicos del folclore venezolano a uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Su actuación íntima y elegante, marcada por su distintiva voz ronca y matices melancólico, conectó con la nostalgia y sensibilidad de millones de venezolanos dentro y fuera del país.

“Gracias Madre (María Corina Machado) por invitarme y regalarme este momento. No tengo palabras. Es el mayor de los honores cantar un pedazo de dos canciones tan simbólicas para nuestro país en un premio Nobel de la Paz. Gracias por tu valentía y gracias por darnos y devolvernos la esperanza de que una Venezuela libre y sin miedo si puede existir.

Felicidades por este gran reconocimiento. Gracias Premio Nobel por tenerme aquí, es un gran honor. Por los que ya no están, por los que aún luchan y por los que vienen”, expresó Danny Ocean. “Alma Llanera”compuesta por Rafael Bolívar Coronado y Pedro Elías Gutiérrez es considerada un himno popular de Venezuela. Danny Ocean, con esta versión, rinde homenaje a sus raíces y continúa reforzando su mensaje de amor, paz y orgullo por su país natal.