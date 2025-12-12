Bogotá se ilumina con muchas actividades gratuitas: esta es la guía de los espectáculos de la Navidad 2025

La Alcaldía de Bogotá ha puesto en marcha la estrategia ‘Navidad es Cultura 2025’, una amplia programación que busca consolidar a la ciudad como un epicentro cultural y artístico durante la temporada decembrina. La oferta incluye más de 670 actividades y la participación de 4.316 artistas, con un énfasis en espectáculos inmersivos, gratuitos y de gran formato que se desarrollarán en puntos estratégicos de la capital.

La programación oficial se inició el pasado 5 de diciembre con el encendido de la iluminación navideña en el Parque Metropolitano El Tunal, en la localidad de Tunjuelito. Este parque, que retoma su rol como punto de encuentro familiar, ofrece a los ciudadanos un recorrido de más de un kilómetro de senderos iluminados, además de un árbol de 56 metros de altura que presenta un show de luces láser cada noche a partir de las 7:00 p. m.

La oferta central de esta temporada es un conjunto de tres espectáculos escénico musicales y tecnológicos que se estrenan a partir del 13 de diciembre. Todos los eventos son de entrada libre hasta completar el aforo disponible.

Estos son los eventos a los que podrá asistir:

1. “Una ciudad imaginada”: Arte digital y mapping en la Plaza de Bolívar

El corazón de la ciudad acogerá un espectáculo que busca explorar el origen, la identidad y el futuro de Bogotá, utilizando el arte digital, la música cinemática y las performances urbanas como herramientas narrativas.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) busca, con este montaje, posicionar a la capital como una metrópoli creativa en constante conexión global.

Fechas: 13, 14, y 17 al 23 de diciembre.

13, 14, y 17 al 23 de diciembre. Horarios: 6:30 p. m., 8:00 p. m. y 9:00 p. m.

6:30 p. m., 8:00 p. m. y 9:00 p. m. Funciones: Tres diarias, con una duración de 35 minutos cada una.

Tres diarias, con una duración de 35 minutos cada una. Artistas: 50 en escena.

50 en escena. Aforo estimado: 20.000 personas por función.

2. “Más allá de las nubes”: Experiencia 360° en la Plaza Cultural La Santamaría

Este montaje inmersivo narra la historia de Cielo, una niña de 13 años que, en medio de la mañana navideña, sigue a su gato Copo a través de un portal y llega a la “ciudad de las nubes”. Es un espectáculo combina teatro, danza, música, circo, magia y artes visuales y multimediales.

Los asistentes disfrutarán de un formato de experiencia 360° con música en vivo e incorporación de efectos visuales y especiales diseñados para potenciar la inmersión del público familiar.

Fechas: 13, 14, y 17 al 23 de diciembre.

13, 14, y 17 al 23 de diciembre. Horarios: 7:00 p. m. y 9:00 p. m.

7:00 p. m. y 9:00 p. m. Funciones: Dos diarias, con una duración de 35 minutos cada una.

Dos diarias, con una duración de 35 minutos cada una. Artistas: 80 en escena.

80 en escena. Aforo estimado: 10.000 personas por función.

3. “Un ritmo, muchas voces”: Mapping y comunidad en el Parque Metropolitano El Tunal

Ubicado en la Zona Verde del CEFE de El Tunal, este espectáculo de gran formato se centra en la historia de Marcelo, un niño inventor que, a pesar de la ausencia de sus padres por motivos laborales, recibe una celebración de Navidad inesperada organizada por sus primos y vecinos. La trama utiliza el mapping para transformar los recuerdos de los personajes en escenas monumentales.

Una característica adicional es que la Ruta de Acueducto participará al inicio del evento, y la producción del evento permanecerá media hora adicional después de las funciones para que el público pueda tomarse fotografías.

Fechas: 17 al 23 de diciembre.

17 al 23 de diciembre. Horarios: 7:00 p. m. y 9:00 p. m.

7:00 p. m. y 9:00 p. m. Funciones: Dos diarias, con una duración de 5 minutos cada una.

Dos diarias, con una duración de 5 minutos cada una. Artistas: Más de 60 en escena.

Más de 60 en escena. Aforo estimado: 6.000 personas por función.

Otras actividades descentralizadas que impulsan la cultura en los barrios

La programación de la SCRD se extiende más allá de los tres grandes escenarios, llevando actividades gratuitas a diversas localidades y fomentando el encuentro comunitario.

Festival navideño en Suba: Con dos tarimas para circulación artística, el festival contará con la presencia de referentes musicales como Los Latin Brothers, Sistema Solar, Los 50 de Joselito, Orquesta La 33 y Los Hermanos Aicardi, entre otros.

Parque central Niza IX: Del 18 al 21 de diciembre, de 3:00 p. m. a 9:00 p. m. (L-S) y de 2:00 p. m. a 8:00 p. m. (D). Aforo: 3.000.

Del 18 al 21 de diciembre, de 3:00 p. m. a 9:00 p. m. (L-S) y de 2:00 p. m. a 8:00 p. m. (D). Aforo: 3.000. Plaza fundacional de Suba: Del 17 al 23 de diciembre, de 3:00 p. m. a 9:00 p. m. (L-S) y de 2:00 p. m. a 8:00 p. m. (D). Aforo: 1.000.

Gran baile mayor Estar Bien Bogotá: Un encuentro para más de 1.500 personas mayores con música en vivo de Jorge Velosa y la Orquesta de Lucho Bermúdez.

Fecha y lugar: 15 de diciembre, desde las 3:00 p. m., Movistar Arena.

Una Novena por Bogotá: Concierto de la Filarmónica de Bogotá en colaboración con el Banco de Alimentos.

Fecha y lugar: 16 de diciembre, 7:00 p. m., Movistar Arena.

Feria Gastronómica Sabor Bogotá: Reunirá restaurantes ganadores de la invitación cultural Sabor Bogotá 2025 y participantes de programas como ‘Hecho en Bogotá’, ofreciendo amasijos y platos tradicionales.

Fecha y lugar: 19 al 22 de diciembre, 2:00 p. m. a 9:00 p. m., Parque Bicentenario.

Novenas Mágicas: Encuentros comunitarios que incluyen cantos tradicionales, música en vivo y presentaciones artísticas en las localidades de Santa Fe (16, 18 y 19 de diciembre), Suba (18 al 21 de diciembre) y La Candelaria (20 al 23 de diciembre).

Planetario Nocturno – Navidad Viva: Una jornada que unirá ciencia, arte y espiritualidad con charlas, observaciones con telescopios y proyecciones en el fulldome.

Fecha y lugar: 20 de diciembre, 4:00 p. m., Planetario de Bogotá.

Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, destacó que la programación es una “apuesta creativa sin precedentes” diseñada para posicionar a Bogotá como una de las principales capitales del mundo para vivir la magia de la Navidad, asegurando que toda la oferta cultural y artística es de primer nivel. La programación completa se encuentra disponible en el sitio web oficial del Distrito.