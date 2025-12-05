El domiciliario que implica a Zulma Guzmán Castro con las frambuesas por las que murieron dos niñas en Bogotá

Las autoridades avanzaron en la investigación del crimen que más ha perturbado en los últimos años a Bogotá, luego de que Medicina Legal confirmara que la muerte de Emilia e Inés, dos niñas que compartían una tarde en el norte de Bogotá, fue producto de intoxicación con talio, por lo que se configuró un homicidio. Este jueves, 4 de diciembre, se conoció que detrás de las frambuesas envenenadas está una mujer identificada como Zulma Guzmán Castro.

El dictamen forense indicó el pasado 5 de abril que ambas menores fallecieron por ingerir alimentos contaminados con talio, un metal altamente tóxico. Además, se confirmó que el veneno fue introducido de manera intencional en unas frambuesas.

Pruebas que involucran a Zulma Guzmán Castro con el homicidio de las dos niñas que consumieron frambuesas con chocolate envenenadas con talio

Según reveló Noticias Caracol, las autoridades ya lograron identificar al domiciliario que hizo la entrega de las frambuesas envenenadas y este se convirtió en piezas clave para la investigación.

El domiciliario le entregó información valiosa a los investigadores y les indicó que fue a través de una amiga de Zulma Guzmán Castro que se hizo el envío.

En las imágenes de seguridad se logró determinar que el domiciliario fue en dos oportunidades hasta la vivienda porque la primera vez no le recibieron el pedido.

La mujer que es señalada del envenenamiento era una amiga de la familia desde hacía 20 años. La hipótesis que tienen los investigadores es que la agresora pretendía envenenar a toda la familia por causas pasionales, ya que tenía conocimiento del lugar del residencia, que las frambuesas eran un producto que consumían en familia y cuándo estarían reunidos.