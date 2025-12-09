Que la temporada de Navidad no lo deje sin carro: Inmovilizarán a más de 20.000 por trámites pendientes de traspaso

La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha abierto un proceso urgente dirigido a miles de propietarios de vehículos para que legalicen su situación jurídica. El llamado busca regularizar los automotores que aún figuran bajo la polémica condición de “persona indeterminada.

Durante el proceso, desde la entidad se lograron identificar a 20.882 vehículos que deben formalizar su traspaso de propiedad de forma urgente.

Estos automotores, que excedieron el periodo de permanencia de tres años desde la inscripción del traspaso a persona indeterminada, deben actualizar su situación ante la autoridad de tránsito para evitar graves sanciones.

¿Cómo saber si su vehículo está en el listado y qué debe hacer?

La revisión está dirigida a quienes circulan con vehículos registrados bajo la figura de “persona indeterminada”. Si usted es poseedor de uno de estos automotores, la SDM insta a verificar de inmediato el listado oficial publicado por el organismo de tránsito.

Pasos a seguir si su placa está incluida:

Realizar el Trámite: Acuda a la Ventanilla Única de Servicios (VUS) para adelantar el trámite de traspaso de propiedad del vehículo. Requisitos y Tarifas: Consulte los requisitos y las tarifas vigentes directamente en la plataforma oficial de la VUS. Plazo Fatal: Los poseedores tienen un plazo máximo de seis (6) meses para completar el proceso, contados a partir de la fecha de publicación del listado.

Consecuencias por Omitir la Legalización

La Circular 20254000000627, que sustenta esta acción basada en lineamientos del Ministerio de Transporte, es clara en cuanto a las penalidades para quienes ignoren el llamado:

Suspensión del Registro: Una vez cumplido el plazo de seis meses sin formalizar el traspaso, el registro del vehículo será suspendido .

Una vez cumplido el plazo de seis meses sin formalizar el traspaso, el registro del vehículo será . Inmovilización del Automotor: El vehículo será inmovilizado si es sorprendido circulando en vías sin haber cumplido con la actualización de la propiedad.

La VUS ha reiterado la invitación a los poseedores de los 20.882 vehículos a actuar dentro del plazo establecido para normalizar su situación y cumplir con la normativa vigente.

¿Qué es la Figura de “Persona Indeterminada”?

La Secretaría de Movilidad recuerda que esta figura se implementó originalmente para permitir a quienes vendieron un vehículo sin formalizar el traspaso legalmente, desligarse de responsabilidades asociadas al automotor, especialmente cuando no era posible identificar o ubicar al comprador.

Sin embargo, la entidad enfatiza que quienes hoy tienen en su poder uno de estos vehículos tienen la obligación de adelantar la regularización ante la VUS para establecer la titularidad definitiva.

¿Cómo Consultar Multas de Tránsito?

Para complementar la regularización de su vehículo, es fundamental verificar que este no tenga comparendos o multas pendientes.

