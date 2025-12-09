Así cayó alias ‘El Zarco’: temido violador de mujeres que atemorizó la localidad de Usme

Captura de alias 'El Zarco', peligroso violador de mujeres de la localidad de Usme.

Tras 11 meses de investigación, la Policía, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de alias ‘El Zarco’, un sujeto de 29 años señalado por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo y sucesivo, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y en concurso heterogéneo con hurto calificado.

De acuerdo con la Policía, el hombre llevaba meses afectando a la comunidad en la localidad de Usme. Este sujeto abordaba a mujeres entre los 16 y 25 años y las intimidaba utilizando armas cortopunzantes o de fuego. Luego las trasladaba a zonas boscosas del Parque ‘Entrenubes’, donde las agredía físicamente y abusaba de ellas, Posteriormente, hurtaba sus pertenencias.

Las autoridades tienen registros de al menos siete víctimas de ‘El Zarco’ en lo corrido de este 2025. Además, es un reincidente, porque tiene registros judiciales por violencia intrafamiliar, hurto, y había cumplido condena en un centro carcelario.

Esté hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía y un juez le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, este 2025 se han capturado más de 267 personas por delitos sexuales.

Hombre señalado de asesinar a una mujer que se movilizaba en un vehículo por Bosa fue enviado a la cárcel

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yordano José Iguarán Parra, presunto responsable de asesinar a una mujer, el pasado 5 de diciembre, en el sector de Hato Nuevo de la localidad de Bosa de Bogotá.

En este sentido, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Bosa de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos.

El día de los hechos, al parecer, Iguarán Parra interceptó el vehículo en el que se movilizaba la víctima en compañía de sus dos hijos y le disparó en varias oportunidades hasta causarle la muerte.

El hombre fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en el momento que pretendía huir del lugar de los hechos.