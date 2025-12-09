Distrito alerta por nueva modalidad de estafa: ciberdelincuentes están suplantando entidades financieras

La Secretaría de Seguridad alerta a la ciudadanía sobre correos falsos que están circulando y en los que los ciberdelincuentes están suplantando entidades bancarias para estafar. Estos mensajes buscan engañar a los usuarios haciéndose pasar por comunicaciones oficiales para robar información personal y financiera.

En este falso correo se asegura que los fondos de la cuenta bancaria serán congelados, por lo que se pide descargar un correo adjunto en el que solicitan la cédula o NIT para conocer más detalles de la supuesta sanción. Nunca se debe descargar estos archivos ni hacer clic a ningún enlace.

Con este mensaje ciberdelincuentes pretenden engañar a sus víctimas para robarles información personal y financiera. Foto: Secretaría de Seguridad

En esta época de diciembre, los ciberdelincuentes incrementan el envío de estafas digitales, aprovechando el movimiento de compras y transacciones. Para no generar sospechas, los correos incluyen logos, diseños y un lenguaje parecido al real, por lo que es clave mantenerse alerta.

Al recibir mensajes sospechosos como este, no se debe abrir enlaces, descargar archivos, ni entregar datos.

“El llamado es a que la ciudadanía tome precauciones y atienda estas recomendaciones. No se deben compartir datos personales o financieros ni abrir enlaces enviados al correo electrónico o por mensajes de texto. Los bancos nunca solicitarán esto a través de este tipo de comunicaciones”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Esta modalidad se conoce como phishing, cuyo objetivo es robar su información para cometer fraudes, suplantación de identidad o acceder a sus cuentas.

Ante cualquier duda, verifique siempre en los canales oficiales de su entidad bancaria y reporte estos casos al CAI Virtual o con nuestro Programa de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE, en el (601) 377 95 95 Opción 5 - extensión 1137.