Director de La Picota habló del cambiazo con el que se logró escapar un hombre el Día de las Velitas

El director de La Picota, general en retiro Horacio Bustamante, habló sobre el más reciente caso de fuga de la que es considerada una de las cárceles de máxima seguridad del país, que está ubicada en Usme, al sur de Bogotá. Se trató de un cambiazo en donde Pedro David Nieves Mosquera salió como si nada, al salir con los datos de quien había entrado a visitarlo.

El Inpec determinó que efectivamente se trató de una fuga a través de la modalidad de “cambiazo” con un visitante, lo que permitió el condenado por secuestro extorsivo salir sin ser detectado por el personal de custodia.

Director de La Picota respondió por la fuga de un preso bajo la modalidad de cambiazo

“Desafortunadamente, un fallo de una funcionaria del Inpec, que es técnica en reseña de identificación de personas, como todo el mundo sabe, la reseña, dactilogramas son únicos en el mundo, se dice que no hay dos iguales, y al momento del cotejo de la salida de la visita, dio su visto bueno de la salida, para que se fuera este señor que se fugó”, dijo el director de La Picota a Noticias Caracol.

Además, el funcionario indicó que “nosotros hicimos un segundo cotejo y nos dio negativo. Hicimos reseña de todo el patio y así determinamos que se había dado una fuga en la modalidad de cambiazo. Infortunadamente hay que decirlo y darle la cara al país, la reseña en este tipo de cotejo, porque son portazgos que se hacen, no se puede fallar y desafortunadamente fallamos en ese control”.

El director reconoció que la falla fue humana, “creo que todas las cárceles del país estamos trabajando la medida de identificación con tinta, no tenemos tecnología como lectores biométricos (...) desafortunadamente esta compañera falló y estamos investigando, pensamos que no hay dolo en ella, creemos que fue un fallo en ese cotejo”.