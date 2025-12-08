¡Qué peligro! guerra de bengalas entre vecinos: no les importó generar un incendio en Bogotá

Pese a que el INS reportó 172 lesionados por pólvora en la Noche de Velitas en todo el país, siguen los casos de irresponsabilidad en el uso de pirotecnia como el que quedó registrado en video en la Noche de Velitas en Bogotá.

Una verdadera batalla campal, al mejor estilo de Harry Potter imitando a las varitas mágicas, se vivió en las calles de la capital, al frente de un D1, grupos de vecinos se enfrentaron con bengalas disparándose cuerpo a cuerpo y sin lanzarlas al aire.

Dos bandos de jóvenes se dispararon entre sí, mientras eran alentados por la comunidad. Poco les importó que su proceder podría ocasionar un incendio o lo que es más grave, lesionar a más personas. Docenas de luces de bengala fueron disparadas de una calle a otra pese a que habían otros menores de edad en el lugar de los hechos.

La peligrosa práctica quedó grabada en video que circula en redes, allí se observa cómo las luces de bengala son disparadas sobre la cabeza y cuerpos de los participantes con el fin de impactarlos y quemarlos. En redes, muchos criticaron esta temeraria acción.

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que entre el 1 y el 8 de diciembre, con corte a las 8:00 de la mañana, se han registrado 279 casos de personas lesionadas por pólvora en Colombia. Aunque la cifra sigue siendo preocupante, representa una disminución del 28,3% frente al mismo periodo del año 2024, lo que refleja un avance en las medidas de prevención adoptadas en distintas regiones del país.

La directora del INS, Diana Pava, detalló que 172 de los casos ocurrieron durante la celebración del Día de las Velitas, una de las fechas más críticas de la temporada decembrina debido al uso intensivo de fuegos pirotécnicos. Del total de lesionados, 86 son menores de edad, equivalente al 30,8%, una proporción que mantiene la preocupación sobre la exposición de niños y adolescentes a este tipo de riesgos. Además, se confirmó que 14 de estos menores estaban acompañados por adultos que se encontraban bajo efectos del alcohol, un patrón que las autoridades llaman a erradicar por su alto nivel de peligrosidad. Hasta el momento, no se han reportado fallecimientos asociados a estos incidentes.

En cuanto a la distribución geográfica, Antioquia encabeza la lista de departamentos con mayor número de lesionados, con 47 casos, seguido por Bogotá (18), Cauca (16), y Córdoba y Norte de Santander, cada uno con 13 casos. También se registraron cifras relevantes en Atlántico y Nariño (12), Caldas y Cesar (11), Boyacá y Magdalena (10), y Cundinamarca (9). Estas regiones, históricamente afectadas por el uso de pólvora durante las festividades, mantienen una vigilancia especial para evitar un aumento en el número de afectados durante las próximas celebraciones.

En las principales ciudades, Medellín lidera los reportes con 25 lesionados, seguida de Cali (14), Cúcuta (8), Pasto (7) y Montería (6). Otras capitales como Manizales, Pereira y Armenia registran 4 casos cada una, mientras que Popayán, Riohacha y Valledupar reportaron 3. El INS también confirmó que, en este periodo, no se han registrado casos de intoxicación por fósforo blanco ni incidentes vinculados al alcohol adulterado, dos riesgos que suelen aumentar durante las festividades de fin de año.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias y los gobiernos locales reiteraron el llamado a reforzar la prevención, especialmente en lo relacionado con la protección de los menores y la restricción del uso de pólvora ilegal. Insistieron en que la corresponsabilidad de las familias y la vigilancia comunitaria serán determinantes para evitar que las celebraciones decembrinas terminen en tragedia.