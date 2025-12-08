María Claudia Tarazona envió un mensaje de unión y esperanza en el Día de las Velitas recordando a Miguel Uribe Turbay

En la noche del 7 de diciembre, una fecha profundamente simbólica para las familias colombianas por la celebración del Día de las Velitas, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, compartió un emotivo mensaje que conmovió a miles de personas en todo el país. En medio del dolor que aún la acompaña tras el asesinato del ex precandidato presidencial este 2025, la abogada decidió dirigirse a Colombia para hacer un llamado a la unión, la esperanza y la paz.

Para leer:María Claudia Tarazona rompió el silencio y habló del adolescente que le disparó a Miguel Uribe Turbay

A través de un sentido video e imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, Tarazona apareció acompañada de sus tres hijas mayores, todas sosteniendo una vela encendida, símbolo tradicional de esta celebración decembrina que marca el inicio de las festividades navideñas. El gesto buscaba transmitir un mensaje de luz en medio de la oscuridad que deja la violencia, una realidad que ella, como miles de familias en el país, ha debido enfrentar con profunda valentía.

“Que nos una la esperanza”: el llamado de la viuda de Miguel Uribe Turbay en una noche de luz

En su mensaje, la viuda de Uribe Turbay invitó a los colombianos a encender una luz no solo en sus hogares, sino también en sus corazones. “Que nos una la esperanza y no nos divida el miedo. Por una Colombia en paz”, escribió en el pie de foto que acompañó la publicación. Sus palabras, cargadas de simbolismo y sensibilidad, resaltaron la necesidad de dejar atrás las fracturas sociales que se han intensificado en los últimos meses, y que, según ella, solo se superarán si las personas encuentran motivos para unirse y no para separarse.

Tarazona también dedicó un fragmento de su mensaje a quienes, como ella, han perdido a un ser querido por causa de la violencia en Colombia. Les deseó fortaleza y paz en esta época navideña, reconociendo el dolor profundo que atraviesan las familias de víctimas, especialmente cuando llegan fechas que suelen estar asociadas con la unión y el amor. Sus palabras buscaron convertirse en un abrazo simbólico para quienes enfrentan duelos similares.

La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron mensajes de apoyo, solidaridad y admiración por la entereza con la que ha sobrellevado estos meses. Comentarios como “Gracias por tu mensaje de luz”, “Estamos contigo” y “Tu fortaleza inspira a Colombia” se multiplicaron rápidamente, mostrando que su llamado trascendió más allá de sus propias vivencias para convertirse en una reflexión colectiva.

El Día de las Velitas, tradición que ilumina las calles y hogares del país cada 7 de diciembre, se convirtió, en esta ocasión, en un escenario de memoria y resiliencia para la familia Uribe Turbay–Tarazona. En medio de la ausencia de Miguel Uribe Turbay, su esposa encontró una forma simbólica de mantener viva su voz y sus ideales, al tiempo que extendió un mensaje que busca transformar el dolor en luz y la incertidumbre en esperanza.

Con este gesto, María Claudia Tarazona reafirmó su compromiso con una Colombia en paz,

invitando a que cada luz encendida sea una promesa de reconciliación y un recordatorio del país que aún es posible construir.