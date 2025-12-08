Decomisan 700 kilos de pólvora ilegal en Ciudad Bolívar: una victoria para la seguridad de Bogotá

En un golpe certero contra el comercio ilegal y el riesgo que representa la pirotecnia sin control, las autoridades de la capital lograron la incautación de un cargamento masivo de pólvora en el sur de la ciudad. El operativo, llevado a cabo en la noche del pasado 6 de diciembre, es una señal contundente del compromiso de la administración distrital con un ‘Plan Navidad’ seguro y libre de lesiones.

El decomiso se registró en el sector de La Estancia, en Ciudad Bolívar, una de las localidades con mayor densidad poblacional de Bogotá. El cargamento, que ascendía a una cifra alarmante de 700 kilogramos de material pirotécnico, estaba siendo movilizado en un camión que carecía de los permisos y condiciones de seguridad requeridos para este tipo de transporte.

La acción fue el resultado de una coordinación estratégica entre la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). La presencia de este voluminoso alijo en una zona residencial representaba un riesgo inminente, no solo por la posibilidad de detonaciones accidentales, sino también por el destino final que tendría este material durante las festividades.

Pólvora Cero: Protegiendo a Niños y Familias

El Distrito ha sido enfático: La pólvora no es un juego. Detrás de cada explosivo y de cada luz artificial hay una amenaza latente que puede cambiar la vida de una familia para siempre. Las principales víctimas de la manipulación de pirotecnia son niñas y niños, quienes terminan con graves quemaduras y, en el peor de los casos, amputaciones que marcan su futuro.

“Cada operativo y decomiso permite evitar lesiones y garantizar que más personas celebren sin terminar en un hospital,” destacó un vocero de la Secretaría Distrital de Gobierno. “Nuestra prioridad es que estas fiestas sean un motivo de alegría y no de tragedia. La incautación de estos 700 kilos de pólvora ilegal es una vida potencial que estamos salvando."

Este decomiso se suma a los esfuerzos que el Distrito ha intensificado con la llegada de la época decembrina, una temporada donde históricamente aumentan los casos de lesionados por el uso irresponsable de estos elementos.

Articulación Clave para la Seguridad en Bogotá

La lucha contra la pólvora ilegal es un trabajo constante que involucra a múltiples entidades. La SDG y las alcaldías locales continúan adelantando rigurosos operativos de inspección, vigilancia y control. Estas acciones se realizan en estrecha articulación con el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá y la Policía de Bogotá, quienes ponen a disposición sus equipos y conocimientos para neutralizar estos peligros.

Con la implementación del ‘Plan Navidad’, que contempla la disposición de 16 mil uniformados para reforzar la seguridad en la capital, se espera que el control sobre la venta, almacenamiento y transporte de pirotecnia sea más estricto que nunca. El mensaje es claro: aquellos que infrinjan las normas serán sancionados con todo el peso de la ley.

Se hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta o distribución de pólvora ilegal. La colaboración ciudadana es un pilar fundamental para lograr unas fiestas de fin de año seguras y en paz. Bogotá debe celebrar, pero debe hacerlo con conciencia y responsabilidad.