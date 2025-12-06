“Hoy es mi primer cumpleaños sin ti”: conmovedor mensaje de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe

La conmemoración del cumpleaños de María Claudia Tarazona estuvo marcada por un profundo sentimiento de nostalgia, duelo y resiliencia emocional, al tratarse del primero que vive sin su esposo, el senador Miguel Uribe Turbay, asesinado hace casi tres meses en Bogotá. La empresaria y gestora cultural compartió en redes un sentido mensaje acompañado de un carrusel fotográfico que retrata momentos íntimos y familiares junto al fallecido dirigente político, convirtiéndose en una de las publicaciones más comentadas del día.

“Hoy es mi primer cumpleaños sin ti. Me despierto con un vacío en mi alma tan profundo que me duele respirar”, escribió Tarazona en un mensaje que rápidamente despertó solidaridad nacional. Las imágenes que acompañaron el texto mostraban instantes cotidianos, celebraciones familiares y gestos de complicidad con Uribe Turbay, lo que reforzó el impacto emocional de la publicación. En pocas horas, la publicación acumuló miles de reacciones y se transformó en un espacio espontáneo de homenaje ciudadano.

Duelo y memoria: así recordó María Claudia Tarazona al senador Miguel Uribe en una fecha marcada por el dolor

La expresión de dolor no fue aislada. El 7 de octubre de 2025, Tarazona ya había compartido otro mensaje que conmovió al país: “Sentir que el tiempo pasa y nos alejamos cada vez más de nuestra última vez es un dolor que se hace casi insoportable”. Sus palabras, asociadas a un proceso de duelo público y constante, han mostrado cómo ella y su familia transitan la ausencia del líder político, cuya muerte reabrió discusiones sobre la violencia política y la seguridad de los dirigentes nacionales.

La figura de Miguel Uribe Turbay continúa generando reflexión y memoria colectiva. El senador, de 39 años, falleció dos meses después de haber sido herido por un sicario mientras participaba en un acto político en el occidente de la capital. Tras recibir atención inicial en un centro médico de Fontibón, fue trasladado a la Fundación Santafé, donde permaneció en tratamiento intensivo. Durante este periodo, su familia, encabezada por su padre Miguel Uribe Londoño y su esposa, lideró múltiples cadenas de oración, manteniendo viva la esperanza de su recuperación.