“Me duele respirar”: el mensaje de María Claudia Tarazona que reavivó el luto de Colombia por Miguel Uribe

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay - Fotos: Señal de RCN y redes sociales de MUT, tomadas el 14 de septiembre del 2025

Miles de colombianos aún guardan luto y no caben de la indignación tras la muerte del senador y candidato a la Presidencia Miguel Uribe, quien luchó por su vida durante dos meses tras ser víctima de un atentado. Tras su deceso, su familia ha tratado de continuar sus vidas, manteniendo el legado que les dejó el bogotano, y justamente un mensaje de su esposa, tras el primer cumpleaños que pasa sin él, le arrugó el corazón a muchos.

Antes de partir de este mundo terrenal, Uribe Turbay encontró en María Claudia Tarazona un amor sereno y profundo, a lo que se le suma un respeto y respaldo incondicional. La conoció cuando ella ya era madre de tres niñas: María, Emilia e Isabella, a quienes Miguel cobijó, como si hubieran nacido de su propia sangre; niñas a las que se les sumó Alejandro, el hijo menor de la pareja, quien conmovió a un país entero al poner una rosa blanca en plena cámara ardiente de su padre.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Miguel Uribe dio mensaje premonitorio de su muerte basado en valiosa enseñanza de su abuela

Captura de video tomada de Teleantioquia Foto esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, pidió no responder con violencia: “Rechazo cualquier acto de venganza”.

Tras ya casi cuatro meses de haber perdido al amor de su vida, Tarazona ha hecho de su cuenta de Instagram, donde acumula 590.000 seguidores, un refugio para el alma, compartiendo varias fotografías junto al hombre que tanto amó, acompañadas de emotivos mensajes.

Precisamente el haber pasado su primer cumpleaños sin él, desde que estuvieron juntos, desencadenó en un emotivo mensaje publicado recientemente, en el que mostró no solo su amor infinito, también el amor que muchos le demuestran a Miguel a pesar de no estar con vida:

“Me despierto con un vacío en mi alma tan profundo que me duele respirar. Hoy decido quedarme con todos los regalos maravillosos que me dejaste en la vida y que son para siempre. Tu amor infinito e intenso, que me alcanza hasta el final de mi vida. Haber sido bendecida por ser la mamá de tu hijo, al que amaste sin medida y en el que veo reflejada tu vida“, expresó sentidamente Tarazona.

“Las niñas, Alejandro y yo siempre caminaremos con la frente en alto. Gracias, amor lindo. A pesar de tu ausencia, me dejaste el mejor legado de amor, familia y orgullo por ti, que hoy son lo que me da fuerza para poder vivir sin ti“, añadió.