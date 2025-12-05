Bogotá: Se levantará el pico y placa para particulares dos días en fin de año

La administración distrital de Bogotá anunció este viernes 5 de diciembre una modificación en el esquema de pico y placa para vehículos particulares durante el periodo de fin de año y comienzos de enero.

(Lea también: Ruta Navideña Animal Chapinero: Brigadas, Adopciones y Donaciones)

La restricción de movilidad será levantada por completo en dos días clave, buscando facilitar el desplazamiento ciudadano durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Según declaraciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la medida de pico y placa para vehículos particulares no aplicará en la ciudad los días viernes 26 de diciembre y viernes 2 de enero.

“Revisadas, digamos, las fechas que vienen, tomamos la decisión de levantar el pico y placa dos días. Va a ser el 26 de diciembre, un viernes, y el 2 de enero, un viernes también. Esos dos viernes no va a haber pico y placa en Bogotá” indicó el mandatario. Este levantamiento busca “garantizar que la gente se pueda mover durante todos esos dos fines de semana, el de navidad y el de año nuevo, sin problema por Bogotá, sin pico y placa”, agregó.

Pico y placa regional se mantiene

No obstante, la Secretaría de Movilidad confirmó que la medida de pico y placa regional se mantendrá vigente en los corredores de ingreso a Bogotá durante los puentes festivos, con el objetivo de gestionar el alto flujo vehicular de retorno.

La SDM especificó que la restricción regional aplicará en los siguientes lunes festivos:

Lunes 8 de diciembre: Festivo de la Inmaculada Concepción.

Lunes 12 de enero: Festivo del Día de los Reyes Magos.

La implementación del pico y placa Regional opera con horarios de ingreso diferenciados por placas: en una primera franja horaria se permite el ingreso a vehículos con placas pares, y en la siguiente franja se habilita el acceso para las placas impares, según la normatividad vigente de la SDM.

La restricción de pico y placa dentro de la ciudad para el resto de días hábiles de diciembre y enero, distintos al 26 de diciembre y 2 de enero, continuará operando bajo el esquema de rotación par e impar habitual, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.