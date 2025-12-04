Temido delincuente fue capturado robando celulares: tenía 19 anotaciones por homicidio y hurto

Capturan a un ladrón con 19 anotaciones judiciales por delitos de hurto y homicidio.

En desarrollo de planes de vigilancia y control, uniformados del CAI Polo Club lograron la captura en flagrancia de un hombre de 44 años por los delitos de hurto y violación de habitación ajena.

Los hechos se registraron en el barrio San Felipe, donde este sujeto fue sorprendido cuando ingresó de manera irregular a una empresa, hurtando 10 equipos móviles avaluados en 10 millones de pesos.

Gracias a la pronta reacción de la patrulla de vigilancia, que fue alertada por la comunidad, los uniformados hicieron presencia en el lugar, donde identificaron a esta persona y evidenciaron su actuar delictivo.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es de anotar que presenta 19 anotaciones por los delitos de homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte de armas de fuego.

Judicializado adolescente que le habría causado la muerte a Jean Claude Bossard

Un juez de control de garantías impuso medida de internamiento preventivo en un centro especializado a un adolescente de 16 años, señalado de participar en el homicidio de un hombre de 29 años durante un asalto ocurrido el pasado 2 de diciembre en el barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén.

La Fiscalía General de la Nación presentó evidencias que vinculan al joven en el ataque, quien presuntamente, junto con otro individuo, habría abordado a la víctima en vía pública mientras se movilizaban en una motocicleta con placas falsas. Durante el asalto, el adolescente habría intimidado al ciudadano con un arma de fuego y, en medio de un forcejeo, disparado en varias ocasiones.

Unidades de la Policía Nacional arribaron al lugar y se enfrentaron a los dos presuntos agresores. En el intercambio, uno de ellos falleció y el menor de edad resultó herido, siendo aprehendido en flagrancia.

El fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, agravado; y falsedad marcaria. El joven aceptó tres de los cargos, excepto el relacionado con las placas falsas.

Tras la imputación, el juez determinó que el adolescente deberá permanecer bajo medida de internamiento preventivo en un centro especializado, mientras avanza el proceso en su contra.