Video del momento en que un policía en ‘bici’ enfrentó a los ladrones que asesinaron a Jean Claude Bossard en Usaquén

El video que registra el momento exacto en que un policía en bicicleta enfrentó a los ladrones que asesinaron a Jean Claude Bossard se ha convertido en una de las piezas más reveladoras del crimen ocurrido el 2 de diciembre en el norte de Bogotá. La escena, cargada de tensión y valentía, muestra cómo un patrullero de la Policía evitó que los responsables del homicidio escaparan tras atacar al joven barranquillero de 29 años.

Para leer:Se conocen más videos del asesinato de joven en Usaquén por robarle sus pertenencias

Todo empezó hacia la 1:30 de la tarde, en la avenida 19 con calle 108, cuando Jean Claude fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta naranja. Los ladrones intentaron robarle su mochila, donde llevaba su computador y documentos de trabajo. Al oponerse al hurto, la víctima recibió disparos a quemarropa, quedando tendida en el pavimento. Minutos después, su muerte quedó confirmada.

Lo que no imaginaron los criminales es que, a pocos metros, un patrullero de la Policía realizaba su ronda habitual en bicicleta. El uniformado escuchó los disparos y observó la motocicleta naranja que avanzaba a toda velocidad para huir del lugar. En ese instante, tomó una decisión que quedaría registrada por cámaras de seguridad y sería clave para la investigación.

La valiente reacción del patrullero que frenó la fuga de los homicidas de Jean Claude en Bogotá

En el video difundido por medios nacionales, se observa el momento en que el policía suelta su bicicleta, corre hacia la calzada y se ubica de frente a los delincuentes, bloqueando su paso. El parrillero, armado, le apunta de inmediato, obligando al uniformado a desenfundar su arma de dotación. Frente a la amenaza directa, el patrullero abre fuego para detener la huida de los atacantes, quienes aceleran hacia el norte mientras continúan disparando.

La escena captura un intercambio de tiros en plena vía pública. A pesar del riesgo, el policía mantiene su posición y continúa la persecución, convirtiéndose en el principal obstáculo entre los asesinos y su intento de fuga. Testigos narran que la rápida reacción del uniformado impidió que la motocicleta tomara una ruta libre, donde pudo haber continuado una cadena de robos o incluso haber herido a otros ciudadanos.

Los vecinos del sector han asegurado que esta misma banda criminal llevaba semanas sembrando temor en la zona. Su modus operandi era siempre similar: intimidaban a las víctimas con armas cortopunzantes o armas de fuego, las atacaban de forma sorpresiva y huían en la motocicleta naranja que aparece repetidamente en distintos videos de seguridad.

Una de estas grabaciones revela cómo uno de los delincuentes desciende de un carro gris, se abalanza sobre un ciudadano, lo derriba y lo amenaza con un arma blanca para despojarlo de sus pertenencias. Segundos después, aparece la moto naranja para recoger al ladrón y escapar sin dejar rastro.

Ese historial de violencia, sumado al asesinato de Jean Claude Bossard, fue detenido abruptamente por la intervención del patrullero, quien, en cuestión de segundos, se convirtió en la única barrera entre los delincuentes y su escape. Su acción quedó registrada como una pieza clave para reconstruir los hechos y entender cómo la operación policial permitió capturar a uno de los responsables, un menor de edad, mientras que el conductor de la motocicleta murió en medio del operativo.

La valentía del uniformado ha sido destacada por la comunidad, que aún clama justicia por Jean Claude y exige mayor seguridad en una zona golpeada por el crimen.