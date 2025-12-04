Protestas por obras del Metro: comerciantes bloquean zona principal de Bogotá ante fuerte crisis económica

Durante la mañana del jueves 4 de diciembre de 2025, se presentó un bloqueo por cuenta de una protesta de comerciantes. Los manifestantes ocuparon la vía para expresar su inconformidad por las afectaciones económicas que, según los participantes, han generado las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

El bloqueo se extendió por casi dos horas. Alrededor de las 8 de la mañana, comerciantes del sector de Marly bloquearon la Avenida Caracas con calle 50, sentido sur-norte, portando pancartas. Andrés Ángulo, uno de los manifestantes, declaró a CityNoticias: “Son 18 meses afectados. Y hoy quisimos hacer esta protesta para ser escuchados porque en anteriores reuniones nuestras soluciones no han sido tenidas en cuenta y no nos han cumplido con los alivios”.

Las autoridades informaron el restablecimiento del servicio sobre el corredor vial en ambos sentidos a las 10:08 a. m., tras la llegada de voceros del Distrito y del Metro, quienes acordaron una mesa de diálogo. El viernes 5 de diciembre se abordará el tema de seguridad con la Policía y la Alcaldía Local de Chapinero, mientras que el martes 9 de diciembre, con la Empresa Metro, se discutirán los alivios económicos.

Respuesta Distrital ante las afectaciones

El Distrito ha reconocido las afectaciones a los comerciantes. La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá lanzó a finales de septiembre de 2024 la campaña “Bogotá me apoya durante su transformación”.

La iniciativa destinará 6.000 millones de pesos colombianos en apoyos económicos directos para más de 1.300 comerciantes y emprendedores afectados por obras de infraestructura en la ciudad. El programa busca mitigar la caída en las ventas que han experimentado negocios ubicados en áreas de influencia de proyectos como la Primera Línea del Metro, la Avenida 68, y la Calle 63, entre otros.

El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a la situación, indicando: “Entendemos que estas obras afectan muchísimo la calidad de vida de los ciudadanos, y estamos trabajando para acelerarlas, pero también impacta el comercio y el negocio de muchos habitantes de Bogotá. Por eso diseñamos una herramienta innovadora que busca, por primera vez, dar un alivio a los negocios de nuestra ciudad que están en áreas de influencia de las obras”.

El programa ofrece dos líneas de apoyo principales, en primer lugar esta Impulso Ya, que entrega capital inmediato, con montos de 3 a 10 millones de pesos colombianos por negocio, para cubrir necesidades como arriendos o pago de deuda y la Vitrina Capital que facilita la participación de los comercios en ferias y corredores comerciales para aumentar su visibilidad.

Para acceder a estos beneficios, se dará especial atención a negocios en doce zonas priorizadas, incluyendo el sector de la Avenida Caracas. Los comerciantes deben presentar la cédula de ciudadanía (propietario, arrendatario o representante legal), contar con matrícula mercantil o certificado de existencia vigente, y una declaración juramentada, firmada por contador o revisor fiscal, que certifique que los ingresos anuales fueron iguales o inferiores a los de una mediana empresa, conforme al Decreto 957 de 2019.